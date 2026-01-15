“Dime si él te conoce la mitad”: le rompió la camioneta a una vecina que escuchaba música a todo volumen a la siesta

“Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies...” La siesta del domingo transcurría con su habitual quietud en la ciudad de Resistencia, aunque la voz del cantautor guatemalteco retumbaba sin parar dentro de una vivienda. En la esquina de Santa Fe y Cangayé, el clima caluroso y lento de la tarde dio paso a una discusión que, con cada hit de Ricardo Arjona, subía de tono. La ebullición del conflicto tuvo como destinataria una camioneta estacionada frente a una vivienda que se convertía, sin proponérselo, en la receptora de la ira de uno de los vecinos que no compartía los gustos musicales.

La música que sonaba desde una de las casas terminó por tensionar el ambiente. No era solo el volumen lo que se colaba por las ventanas; también la elección del repertorio aportaba su propio matiz. Entre persianas semicerradas y vecinos asomados para entender qué ocurría, un hombre llegó a la vereda de donde provenía el sonido. Con signos evidentes de fastidio y tras un breve intercambio de gritos con la dueña de casa, descargó su enojo contra el parabrisas del vehículo. El estruendo del vidrio roto confirmó que la discusión había escalado mucho más allá de una típica molestia de convivencia por ruidos molestos.

Cuando algunos residentes salieron a la calle, el escenario ya estaba marcado: insultos, tensión y una camioneta Toyota Hilux con el parabrisas delantero, del lado del conductor, completamente dañado. El episodio, insólito por su origen y violento por su desarrollo, derivó en la intervención policial pocos minutos después.

Chaco: le rompió la camioneta por escuchar Arjona a todo volumen a la siesta

Según el acta oficial, difundida por el medio local Diario Norte, personal de la División Patrulla Preventiva acudió tras un llamado al 911 que advertía sobre un desorden en la vía pública. Al llegar, los agentes se entrevistaron con una mujer de 45 años, quien denunció que su vecino, un hombre de 51, había roto el parabrisas del vehículo estacionado frente a su domicilio y la había insultado durante la discusión.

La denunciante relató que todo comenzó cuando el vecino salió de su casa y empezó a gritarle por el volumen de la música que provenía de la vivienda contigua. Acto seguido, según su versión, tomó un objeto contundente y golpeó el parabrisas hasta quebrarlo. Los agentes convocaron luego al personal de la Comisaría Jurisdiccional, que se presentó para dialogar con el señalado agresor, quien permanecía dentro de su domicilio.

De acuerdo con la documentación policial, el hombre reconoció ante los efectivos haber provocado el daño y explicó que reaccionó por el volumen alto de la música durante el horario de descanso. Fuentes locales consignaron que las canciones que sonaban eran de Ricardo Arjona, un detalle que no tardó en viralizarse y que agregó un componente particular al conflicto.

Tras la intervención, ambas partes fueron invitadas a presentarse en la comisaría para formalizar la denuncia y continuar con los trámites correspondientes. El acta incluye las declaraciones de los protagonistas y la descripción del daño material ocasionado en el vehículo.

En tanto, la “señora de las cuatro décadas” regresó a su hogar y el vecino deberá afrontar “el problema” de los daños ocasionados.