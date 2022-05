Dinero y autos de premio. Clausuraron Deportivo Español cuando se jugaba un campeonato de penales clandestino

La Justicia porteña clausuró esta noche las instalaciones del club Deportivo Español, en Villa Soldati, cuando se desarrollaba un campeonato de penales que ofrecía dinero y autos como premio y que, además, estaba abierto a apuestas clandestinas. El torneo era un festival de irregularidades : no solo se realizaba sin ningún permiso de las autoridades porteñas; había también juegos de azar, comida sin control bromatológico y equipos médicos que no podían acreditar su condición de tal. No faltaban ni armas de fuego ni drogas.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos, a cargo de la fiscal Celsa Ramírez, realizó un operativo este domingo con el auxilio del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), la División Contravenciones y Faltas contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad y la Agencia Gubernamental de Control (AGC) en el predio del Club Atlético Deportivo Español, situado en la Avenida Santiago de Compostela y la autopista Héctor J. Cámpora.

Operativo en Deportivo Español por un campeonato de penales clandestino

Allí se desarrollaba “un campeonato de penales clandestino donde se prometían premios de dinero en efectivo por sumas de hasta 2.000.000 de pesos y vehículos de alta gama”, según informó el Ministerio Público. Agregaron sus voceros que, además, “en el lugar se organizaba la práctica de juegos de azar en su modalidad no oficial, donde prometían premios en dinero en efectivo sin contar con la autorización debida”.

El Ministerio Público Fiscal informó que “al momento del operativo se constató la presencia de más de 500 espectadores, 94 participantes, 12 personas apostando dinero, 6 tomadores de apuestas, 2 ternas arbitrales, organizadores e individuos que manifestaron ser personal de salud, pero que no contaban con identificación alguna que acreditara tal extremo”.

También se incautaron “armas de fuego y estupefacientes varios, como así también grandes cantidades de alimentos, los cuales carecían de todo tipo de control bromatológico”.

Los organizadores del evento fueron detenidos por orden de la fiscal Ramírez y aval de la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas Gabriela Zangaro.