Dispararon 14 balazos para robarle la moto a una mujer y un vecino los chocó con su auto cuando huían

Los delincuentes recorrieron la zona durante varios minutos hasta que encontraron a la víctima con una moto que podrían reducir rápidamente en el desarmadero que habían instalado en la casa de uno de ellos, en Hurlingham.

Al llegar a la esquina de Primera Junta y Congreso, en Haedo, los dos asaltantes interceptaron la moto Kawasaki Z400 negra conducida por una mujer, de 27 años. En ese momento los delincuentes comenzaron a disparar al aire para amedrentar a los automovilistas que intentaran defender a la mujer.

Al mismo tiempo, los asaltantes apuntaban a la cabeza a la conductora para obligarla a que entregara la moto. Pero la motociclista se resistió a dejar su vehículo. Entonces, los malvivientes la obligaron a subir a la vereda, la tiraron al piso y comenzaron a pegarle.

El brutal ataque para robar una moto

A los gritos, la mujer pedía ayuda, pero los delincuentes apagaron con balazos las suplicas de la víctima. Fueron 14 balazos, en 60 segundos. Un pie de la mujer quedó enganchado en un pedal, lo que impedía que el ladrón pudiera llevarse la moto.

Cuando los malviventes lograron apoderase de la moto, volvieron a abrir fuego para cubrir la fuga. Entonces, un automovilista que había observado la escena realizó una temeraria maniobra: interceptó y chocó a uno de los ladrones en moto. El delincuente herido dejó el vehículo y abordó la moto que habían robado instantes antes y escapó con su cómplice.

Minutos después, la dueña de la moto robada alertó al fiscal de Morón, Claudio Oviedo, que el dispositivo de geolocalización del vehículo indicaba que estaba en el barrio Mitre, en Hurlingham. Con ese dato, el representante del Ministerio Público ordenó a la policía que vigilara la zona de Hurlingham en la que se ubicaba la moto que había sido robada en Congreso y Primera Junta, en Haedo.

Cuando los policías, vestidos de civil realizaban la vigilancia encubierta de la zona, observaron salir a dos hombres en moto de una casa. La fisonomía de los sospechosos coincidía con la de los delincuentes que habían asaltado y golpeado a la mujer en Haedo. Ante esa situación, los policías persiguieron y apresaron a los dos sospechosos.

Entonces, el fiscal dispuso un allanamiento de urgencia en la vivienda. Cuando los policías revisaron la casa, encontraron la moto y la ropa que usaron en el asalto. Los asaltantes habían logrado desarmar parcialmente el rodado que, minutos antes, robaron en Haedo, cuando le pegaron a la dueña y abrieron fuego contra los vecinos, entre ellos, una mujer que caminaba por la vereda donde obligaron a subir a la víctima.

En otro ambiente de la casa los policías encontraron el arma que los delincuentes usaron para asaltar a la dueña de la moto. Al terminar el allanamiento, el fiscal dispuso las detenciones de los dos asaltantes, de la madre de uno de ellos y de otra mujer por la tenencia del arma de fuego.

Según fuentes de la investigación los presuntos asaltantes detenidos habrían sido identificados como Thiago Darian Ferres y Marcelo Daniel Russo, ambos fueron imputados de robo agravado por el uso de armas de fuego.

Junto a la moto que habían robado en Haedo, en la vivienda allanada los policías encontraron al menos 17 celulares robados y herramientas de corte. El hallazgo de estos elementos habrían abonado la presunción de que los delincuentes detenidos además de robar motos y celulares se dedicaban a asaltar viviendas en ausencia de sus moradores, en la modalidad conocida como escruche.

El asalto contra la mujer no se trató de un hecho aislado. Según el estudio realizado por la entidad que agrupa a las principales compañías de seguro del país, las denuncias por robos de motos pasaron de 24.131 hechos, en 2021; a 35.050, en 2022 y 42.333, en 2023, en la Argentina. De esas 42.333 denuncias, al menos 25.760 corresponden a motos que se robaron en territorio bonaerense.