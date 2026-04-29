Un policía mató a una motochorra que quiso robarle y se entregó en una comisaría

El silencio de la noche fue interrumpido de golpe. De pronto solo se escucharon disparos. Diecisiete balazos. Después, gritos. “¡Ayuda por favor! ¡Amiga, amiga! ¡La mató!“, exclamó un ladrón mientras, herido, escapaba. Se refería a su cómplice, que agonizaba a pocos metros. Segundos antes, ambos delincuentes habían intentado robarle la moto a un oficial de la Policía de la Ciudad que circulaba por las calles de La Matanza y se defendió a los tiros del ataque de los motochorros.

La Matanza: un oficial de la Policía de la Ciudad mató a una motochorrara

Todo sucedió anoche cerca de las 23.30 en González Catán en La Matanza. La motochorra llegó muerta a Hospital General de Agudos René Favorolo donde fue trasladada de urgencia.

La delincuente había sido encontrada agonizando por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Da Vinci y Montgolfield, que llegó alertada por los disparos. A pocos metros, los uniformados encontraron abandonada una moto.

En la escena de los hechos, personal de la Policía Científica “levantó” diez vainas servidas calibre nueve milímetros y tres proyectiles y una réplica de arma de fuego.

Un rato después, Héctor Mariano C., un oficial de la Policía de la Ciudad 48 años, se hizo presente en la comisaría 1a. de La Matanza para contar que había sido interceptado por una pareja de motochorros que intentó robarle y relató que hizo varios disparos con su arma reglamentaria.

Parte de la secuencia del intento de robo y la defensa del uniformado quedó registrado por una cámara de seguridad. La investigación del caso quedó a cargo del fiscal de La Matanza Adrián Arribas.

“El análisis de las filmaciones demuestra que el accionar y la defensa del oficial de la Policía de la Ciudad es bastante irregular”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Hasta el momento la motochorra muerta no había sido identificada. Hoy al mediodía, el uniformado será indagado por el fiscal Arribas.