Un hombre murió en Almirante Brown luego de que dos motochorros le dispararan por resistirse al robo de su mochila

Un violento hecho de inseguridad tuvo lugar en la localidad bonaerense de Almirante Brown, cuando un hombre que esperaba el colectivo murió luego de ser sorprendido por dos delincuentes a bordo de una moto que le dispararon y le robaron la mochila.

El incidente ocurrió durante las primeras horas de la mañana del viernes, cuando la víctima —identificada como Darío Gabriel Mansilla, de 46 años— fue interceptada por los dos delincuentes en la intersección de las calles Languenheim y Carlos Dihel. T

al como muestran las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad de la zona, el hombre se resistió unos segundos a entregar sus pertenencias y ahí fue cuando los ladrones lo apuntaron y le dispararon con un arma de fuego.

Si bien las pericias posteriores determinaron que la bala impactó en el brazo derecho de Mansilla, las imágenes mostraron que el hombre se toma el pecho y cae al piso al instante. Los dos ladrones tomaron sus pertenencias —entre las que se encontraban la mochila con ropa, documentos y celular perteneciente a su empleador— y huyeron en la moto.

El robo que sufrió el hombre en Almirante Brown

Según pudo saber LA NACION por fuentes de Seguridad bonaerenses, la víctima fue hallada sin vida tendida en la calle por vecinos de la zona que hicieron la denuncia al 911. El personal médico de la Policía constató la herida en el brazo y su esposa, que se presentó en el lugar, explicó que el hombre sufría problemas cardíacos, lo que se sumó a la causa como una posible razón del fallecimiento que está siendo investigado.

“Cuando llegué ya estaba tirado ahí. Dicen que el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) tardó dos horas, una y media seguro”, contó este domingo una comerciante local en diálogo con LN+.

“Yo vi al señor tirado... Pasé con el colectivo y el hombre ya estaba ahí, pobre”, añadió otra vecina y detalló: “Ellos tienen privilegios, nosotros no, que vamos a trabajar. Es indignante, la verdad. Acá no hacen nada, la provincia es tierra de nadie. No nos protege nadie, es desesperante. Vivo acá hace 30 años y siempre fue lo mismo”.

Investigación y detención

La detención de los motochorros.

A partir de ese momento, la causa —caratulada como homicidio en marco de robo agravado— llevó a un relevamiento de cámaras de parte de los efectivos policiales de la DDI de Lomas de Zamora.

Mansilla, además, era empleado de la empresa Edenor. El teléfono que le sustrajeron pertenecía a esa firma y tenía instalado un sistema de geolocalización, lo que permitió establecer la ubicación del equipo en el partido de Guernica. Una vez dispuesto el domicilio de los sospechosos y un allanamiento de urgencia, los efectivos detuvieron a los dos motochorros involucrados en el hecho.

Según consignaron las fuentes a este medio, fueron identificados como R.H.P., de 26 años, y M.A.V., de 30 años. Además, secuestraron la moto utilizada en el hecho (una Honda Titan 150cc); otra motocicleta Rouser c/PSA; una mochila negra; cinco teléfonos celulares (entre ellos el sustraído a la víctima); un revólver calibre 22 corto con dos cartuchos intactos y una vaina servida; una réplica de pistola; y tres cascos.