Cómo fue la huida de Iván Tabella de Córdoba tras el primer femicidio y cómo lo ubicaron en Buenos Aires tras el segundo

CÓRDOBA.- Renato Iván Tabella, el presunto femicida de Daniela Villalba en Córdoba y de Tatiana Fernández, en la ciudad de Buenos Aires, fue localizado gracias a un trabajo conjunto de detectives de las policías de ambos distritos. En la Capital se logró reconstruir el recorrido de un sospechoso desde el edificio de la calle Libertad al 1200, en el barrio de Retiro, hasta un hotel en Perón al 1500, en el barrio de San Nicolás, la madrugada del domingo 25. Para entonces -desde unas horas antes, en rigor-, en Córdoba ya se sabía su nombre, su número de teléfono y su posible viaje hacia Buenos Aires; lo que no se sabía era que había vuelto a matar.

En esta provincia, Tabella fue identificado a partir de imágenes de las cámaras de seguridad privadas y públicas, de las antenas de telefonía celular que captaron el teléfono de la víctima del crimen en el barrio Cofico —el mismo donde fue asesinada, el 25 de mayo, la adolescente Agostina Vega— y del móvil que él utilizaba habitualmente, cuyo número fue revelado por su familia el sábado pasado, cerca del mediodía.

Los investigadores entienden que Villalba fue asesinada el lunes 19 poco antes de la medianoche. A las 22 de ese día, la joven le escribió a su amiga: “Me voy a ocupar; ya te llamo”. A los 15 minutos le dijo “ya me desocupé” y le adelantó que, mientras la esperaba, iba a “poner la pava” para el mate.

A las 22.30, la amiga le escribió sucesivamente desde la puerta del edificio: “Bajá”; “Estoy abajo”; “Contestame”; “¿No me vas a abrir?” y “¿Estás bien?”. La última lectura de mensajes de chat fue a las 22.49, según el doble tilde azul de su cuenta de WhatsApp.

Daniela Villalba tenía 29 años

El miércoles 21, esa amiga se presentó a la tarde ante la policía para denunciar que Villalba no aparecía; cuando los agentes entraron en el departamento, encontraron a Daniela con la cabeza tapada con una almohada y el cuerpo cubierto con un toallón. Tenía heridas de arma blanca en el cuello.

Enseguida, los detectives del caso asociaron ese crimen con una valija y una alfombra ensangrentadas encontradas por recolectores de basura el martes 20 a pocas cuadras del edificio donde Villalba apareció asesinada.

Las imágenes del hombre que salía del edificio donde se produjo ese crimen coincidían en un detalle con las de quien tiró la valija en el contenedor: su gorra con la inscripción BMX (Bicycle Motocross). A partir del número de móvil de Villalba detectaron que el recorrido del equipo era similar al de ese sospechoso, pero la conexión se perdía en la Plaza de las Américas, a unas 40 cuadras del departamento de la joven.

Con la foto del hombre impresa, los agentes empezaron a preguntar por él a vecinos en las distintas cuadras que confluyen en esa plaza hasta que en un comercio, del lado de Güemes, les indicaron que se trataba de “Iván” y señalaron dónde vivía.

“Con una orden de allanamiento ingresamos a un departamento de la calle Turrado Juárez, donde no había nadie, pero sí logramos, a partir de esa búsqueda, establecer que la familia del sospechoso vivía en Huerta Grande”, explicó a LA NACION el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

El sábado 24, los investigadores fueron a la casa de esa familia; allí les dijeron que Iván “no se comunicaba desde hacía cuatro días” y les aportaron el número de teléfono móvil que usaba habitualmente. También deslizaron que había tenido “algún episodio de violencia” en algún momento, aunque no dieron más precisiones al respecto.

Después de obtener la orden de intervención del teléfono, lo geolocalizaron a las dos de la madrugada del domingo 25 en el barrio porteño de Retiro. A esa hora era asesinada Tatiana Micaela Fernández.

Según datos aportados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Tabella viajó en la tarde-noche del martes 20 a la Ciudad de Buenos Aires. El día anterior había matado a Daniela.

Fuentes de la investigación creen que podría haber robado algunos objetos de valor del departamento de Villalba e incluso podría haber usado dinero de su billetera virtual.

La publicación de venta de la bicicleta BMX de Renato Iván Tabella Facebook

“Tenía algunos antecedentes de deuda, aparentemente por ludopatía”, puntualizó Quinteros. El jueves 22, a las 21.13, Tabella publicó en su cuenta de Facebook un aviso de venta de una bicicleta BMX; los interesados debían ubicarlo en la ciudad de Buenos Aires. En las imágenes que registraron su llegada a la terminal de ómnibus de Retiro no se lo ve con esa bicicleta.

Tabella fue detenido alrededor de las 23.15 del domingo en un hotel de la calle Teniente General Perón 1555, en el barrio porteño de San Nicolás, donde se hospedaba en la habitación 108. Fue después de que una amiga de Fernández denunció que su amiga no respondía y, acto seguido, la policía la encontró muerta, asesinada en su cama. La misma situación que en lo de Villalba.

En el departamento de la calle Libertad al 1200 encontraron el cuerpo de Tatiana cubierto por una sábana en posición decúbito dorsal. Su amiga contó que trabajaban como escorts y que habían alquilado el departamento de forma temporal para encontrarse con sus clientes. Recordó que Fernández se había encontrado con un tal Iván, que la había contactado a través de la plataforma de citas “Gemidos”.