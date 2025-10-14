Doble femicidio. Con una familia conocida, su maestra y compañeros: cumple 6 años el hijo de la víctima y el victimario

CÓRDOBA. Pedro cumple 6 años rodeado del cariño de una familia que lo conocía desde que nació, de su maestra de jardín de infantes y de algunos de sus compañeritos. Su madre, Luna Giardina, había planeado hacerle una “fiestita”, pero fue asesinada por su expareja, el uruguayo Pablo Laurta Rodríguez.

El padre del chico, que también mató a la abuela del niño, Mariel Zamudio, se llevó a Pedro después del doble femicidio y pasó un día con él, hasta que fueron encontrados en un hotel de Gualeguaychú el domingo después del mediodía. Mientras la Justicia cordobesa lo acusa por el doble femicidio, en Entre Ríos se investiga si Laurta asesinó a Martín Palacio, el remisero al que había contratado en Concordia para iniciar el derrotero criminal.

Con su madre muerta y su padre preso, Pedro está desde ayer con una familia comunitaria hasta que la Justicia resuelva la situación.

El matrimonio mayor y la maestra de Pedro se presentaron en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) para ofrecerse a colaborar y ayudar en la contención de la criatura.

El matrimonio conoce al niño desde que nació, ya que tenían relación con su abuela materna. Después de una serie de entrevistas durante la tarde del lunes, la decisión fue que estuviera con ellos hasta que se resuelva quién se hará cargo de la custodia definitiva del menor.

“ Son personas afectuosas, él tiene trato con ellos, se siente cómodo ”, precisó una fuente a LA NACION. Hoy, en su cumpleaños, le realizarán una pequeña reunión con unos compañeros del jardín de infantes. “ Todo para que esté lo mejor posible ”, agregó. El niño, según algunos testimonios, tiene una neurodivergencia leve.

Pedro tiene una tía por parte de madre, Laura. Media hermana de Luna Giardina, no lo conocía; ella vive en Chile y llegó ayer a esta ciudad. Sí tenía vínculo con una tía abuela por parte de Zamudio, quien reside en Buenos Aires. Con Estrella, la madre de Laurta, desde que se había mudado a Córdoba hasta hace un tiempo, hablaba a través de videollamadas.

En diálogo con radio Splendid AM990, Estrella afirmó que se puso “a disposición, si es que no hay tutor”. Señaló que hasta hace un tiempo mantenía contacto con su nieto hasta que su hijo “le llenó la cabeza a la madre de que yo le iba a sacar al niño. Trataré de buscar un documento en el que yo le mandé un mensaje a Luna en el que decía que jamás iba a hacer una cosa así”.

En otra entrevista recalcó: "Luna era una madre presente, dedicada por completo a su hijo. Se desvivía por él. Fue mamá a los 19 años”. Añadió que su nieto tiene un posible trastorno del espectro autista (TEA) y que su hijo usaba eso como excusa para inventar abusos inexistentes.

“Decía que abusaban de mi nieto cuando en realidad tenía un trastorno que sospechábamos”, explicó.

La joven tejía para vender, había empezado a estudiar Agronomía y, según testimonios de vecinos, “se desvivía de amor” por su hijo.

La secuencia

Después de matar a Luna Giardina y a Mariel Zamudio en la casa de Villa Serrana, el barrio a donde vivían en la zona noroeste de ciudad de Córdoba, Laurta salió con su hijo y tomó un taxi hasta la terminal. Pidió que lo dejaran en una plaza frente a la estación. “Vamos a jugar un rato hasta que salga el colectivo”, explicó. Sin embargo, terminó tomando otro taxi para ir a Gualeguaychú.

Joaquín, el taxista que los llevó, relató a la prensa que durante el viaje el hombre iba hablando de la mala relación que tenía con Giardina, incluso llegando a exaltarse. “Por un largo tiempo no la vas a ver más a tu mamá, nos va a dejar tranquilos”, detalló que le decía a P. También afirmó que al niño se lo veía tranquilo.