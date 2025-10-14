Doble femicidio de Córdoba: así es el balneario donde se encontró el cuerpo desmembrado que sería del chofer desaparecido

Un drone de LN+ mostró el balneario donde se encontró un cuerpo desmembrado en Puerto Yeruá, municipio de Entre Ríos, que sería del remisero Martín Sebastián Palacios. El hombre, vinculado al doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba -del que se acusa a Pablo Laurta como autor del hecho-, está desaparecido desde el fin de semana.

El sospechoso contrató el viernes al chofer de la empresa Uber, quien viajó desde Buenos Aires para buscarlo por Entre Ríos y llevarlo a Córdoba. La Fiscalía presume que el cadáver hallado podría tratarse de Palacios.

Los investigadores localizaron la billetera de Palacios en la habitación del hotel donde se hospedaba Laurta en Gualeguaychú.

Drone de LN+ sobre el area donde encontraron un cuerpo en Entre Rios

Noticia en desarrollo