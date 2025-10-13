Femicidio en Córdoba: un vecino de la familia aseguró que la ex del asesino “siempre estaba a la defensiva” y “vivía con miedo”

Luego de la detención de Pablo Laurta, el hombre acusado de asesinar a su expareja -Luna Giardina- y a su exsuegra -Mariel Zamudio- en Córdoba y de secuestrar a su hijo de cinco años, un vecino brindó detalles sobre los comportamientos de las víctimas. En diálogo con LN+, el testigo, identificado como Juan, afirmó: “Luna tenía miedo, siempre estaba a la defensiva”.

Resguardando su rostro por seguridad, el hombre indicó que conocía a Laurta porque en octubre del año pasado, en medio de una disputa por la casa, el presunto asesino “estuvo durmiendo dos o tres noches en el techo de la casa, abajo del tanque y desde ahí las acosaba”.

Juan, testigo del doble femicidio en Cordoba

Noticia en desarrollo