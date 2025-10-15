Doble femicidio. “Me dijo que tuvo problemas con la señora”: el comentario del asesino al taxista que lo llevó a Entre Ríos

El taxista que trasladó a Pablo Laurta desde Córdoba a Entre Ríos, después de cometer el doble femicidio y secuestrar a su hijo, contó que en medio del viaje el hombre le comentó que “tuvo problemas con la señora” y destacó que durante el trayecto el chico se descompuso, pero que el padre le dijo que era “normal”.

“El viaje fue solicitado por radiotaxi y pidió que se lo busque en la terminal de colectivos vieja”, recordó Joaquín, en un reportaje con el periodista Antonio Fernández Llorente por radio Splendid AM 990.

Según explicó, Laurta se comunicó con la empresa el viernes pasado, un día antes de cometer el doble femicidio y cuando, según se presume, ya había matado al remisero Martín Palacio en Concordia, al inicio de su periplo criminal, “para sacar información de precios”.

“El viaje en primera instancia era a Concordia, pero a la altura de Paraná decidió cambiar a Gualeguaychú”, contó el taxista. Agregó que durante el viaje le dijo que “los amigos lo clavaron” y que por ese motivo había cambiado su destino.

Acerca de cómo se encontraban Laurta y su hijo, Joaquín contestó que parecía “una persona tranquila”, pero “se lo notaba cansado”.

Señaló que en el trayecto le mencionó que “tuvo problemas con la señora” y que solo llevaba un bolso viajero con una muda de ropa para el niño.

Él no vio que estuviera armado –cuando fue detenido en el hotel Berlín, de Gualeguaychú, tenía una pistola cargada–, pero aseguró que durante el viaje “nunca maltrató al niño”, que en el camino “se descompuso, tuvo vómitos y fiebre”.

“ Le ofrecí parar en un centro médico, pero se negó, me dijo que era normal que el niño se descompusiera por el viaje ”, añadió. El taxista recordó también que “al niño no le daba comida, solo golosinas”.