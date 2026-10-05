Dos delincuentes robaron un auto, le dispararon a la víctima y quedaron grabados

Un hombre que llegaba a una vivienda en el municipio bonaerense de Florencio Varela fue víctima de dos delincuentes que, mientras lo apuntaban con un arma, lo obligaron a descender del auto. Cuando huían, los ladrones le dispararon al vecino a través de una ventanilla rota. Lo que no advirtieron los asaltantes, que iban con la cara descubierta, es que quedaron filmados dentro del vehículo.

El violento robo ocurrió este jueves, poco antes de las 14.30. De acuerdo con el medio 24con, el hecho se registró en la calle 12 al 900, donde los asaltantes abordaron a la víctima, de 29 años, le apuntaron con un arma y lo hicieron descender por la fuerza de su Volkswagen Gol Trend blanco.

En un intento desesperado por evitar el robo, la víctima rompió de un golpe de puño el vidrio del lado del conductor, pero los delincuentes escaparon de todas maneras e incluso uno de ellos le disparó desde el vehículo.

El momento en que dos delincuentes le robaron el auto a un hombre: le dispararon desde el rodado y quedaron grabados

Durante la huida, que quedó registrada por una cámara instalada en el interior del automóvil, se oyó una voz que sería la de un cómplice que hablaba por teléfono con el delincuente que conducía y, aparentemente, le daba indicaciones. “No le des cabida, vos manejá”, dijo el ladrón que iba como acompañante. En otro momento también se escucha que le dice: “Dale, acelerá”.

A esa altura, ninguno de los dos delincuentes llevaba el rostro cubierto, por lo que las imágenes podrían ser claves para identificarlos.

El momento en que dos delincuentes le robaron el auto a un hombre: le dispararon desde el rodado y quedaron grabados

De acuerdo con el mismo medio, el Volkswagen Gol Trend fue encontrado abandonado en la zona de Troilo y 320 Bis, en jurisdicción de la Comisaría 9a. de Quilmes. En el operativo participaron efectivos de la Policía Departamental y de la Comisaría 2a. de Florencio Varela.

Robo en Florencio Varela Captura

Los investigadores analizan ahora las imágenes obtenidas por la cámara instalada en el vehículo con el objetivo de identificar a los autores del asalto. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 12.

Un hecho similar en La Matanza

Dos meses atrás, tuvo lugar una situación similar con delincuentes que le robaron a un automovilista en Isidro Casanova, en el municipio de La Matanza. “¡Bajate del auto, tomatela!”, le gritó uno de los ladrones durante el asalto al conductor, que terminaba de estacionar su Toyota Corolla blanco cerca de las 21. Instantes antes, el malhechor había efectuado un disparo intimidatorio al aire. Tras un breve forcejeo y algunos golpes en el rostro, la víctima descendió del vehículo.

Mientras el automovilista se alejaba bajo la lluvia, los delincuentes escapaban a bordo del Corolla, sin advertir que una cámara instalada en el interior registraba toda la secuencia. “No tiene nada, ya lo revisé, ya lo revisé”, dijo uno de ellos mientras revisaba el habitáculo. “Dale, arrancá para adelante, gato”, le gritó el acompañante al conductor, que le exigió, a los gritos: “¡Cerrá la puerta bien, cerrá la puerta!”. “Guarda que dejé la pistola por acá, guarda que está cargada”, le advirtió a su cómplice.