“Guarda que dejé la pistola cargada”: robaron un auto, quedaron filmados y un sistema de seguridad frustró la fuga

En medio del fuerte temporal que azotó el conurbano bonaerense el viernes por la noche, un grupo de delincuentes sorprendió a un automovilista cuando estacionaba frente a una vivienda en Isidro Casanova, partido de La Matanza, y le robó el vehículo. Lo que los ladrones desconocían era que toda la secuencia quedaría registrada por una cámara instalada en el interior del auto, incluso el momento en que descubrieron que el rodado tenía un sistema de cortacorriente que frustró el robo. Tres integrantes de la banda fueron detenidos minutos después cuando intentaban escapar en el vehículo de sus cómplices.

“¡Bajate del auto, tomatela!”, le gritó uno de los delincuentes durante el asalto al conductor, que terminaba de estacionar su Toyota Corolla blanco cerca de las 21. Instantes antes, el malhechor había efectuado un disparo intimidatorio al aire. Tras un breve forcejeo y algunos golpes en el rostro, la víctima descendió del vehículo, que quedó en manos de dos de los ladrones.

Robo en primera persona: violentaron a un conductor y quedaron grabados cuando escapaban con el rodado

Mientras el automovilista se alejaba bajo la lluvia, los delincuentes escapaban a bordo del Corolla, sin advertir que una cámara instalada en el interior registraba toda la secuencia.

“No tiene nada, ya lo revisé, ya lo revisé”, dijo uno de ellos mientras revisaba el habitáculo. “Dale, arrancá para adelante, gato”, le gritó el acompañante al conductor, que le exigió, a los gritos: “¡Cerrá la puerta bien, cerrá la puerta!”. “Guarda que dejé la pistola por acá, guarda que está cargada”, le advirtió a su cómplice.

Un sonido constante comenzó a escucharse dentro del vehículo. El propietario tenía instalado un sistema de cortacorriente y, apenas ocurrió el robo, dio aviso a la empresa encargada del monitoreo. Pocos instantes después, el dispositivo inmovilizó el Corolla y dejó a los delincuentes varados en plena huida.

Desconcertado, uno de ellos tomó un teléfono celular y llamó al resto de la banda. “No tiene la llave esto. ¿Te paso mi ubicación o qué hacemos? ¿Vamos a traer algo más?”, preguntó. “Llevalo hasta donde puedas”, le respondieron.

Los delincuentes intentaron entonces reagruparse para continuar la fuga en el Toyota Etios rojo con el que habían llegado hasta el lugar del asalto. Sin embargo, la maniobra también fracasó.

Alertados por el robo, efectivos policiales llegaron a la zona justo cuando los sospechosos intentaban abordar el segundo vehículo. Uno de ellos fue detenido tras intentar escapar a pie, mientras que dos mujeres, de 27 y 44 años, fueron apresadas luego de una breve persecución que terminó cuando el Corolla rojo cayó a un zanjón, en la localidad vecina de Rafael Castillo, según informaron fuentes de la investigación. El cuarto integrante de la banda, que había participado del robo y viajaba en el Corolla blanco, logró escapar y continúa prófugo.

Robo en primera persona: violentaron a un conductor y quedaron grabados cuando escapaban con el rodado.

La investigación, caratulada como robo automotor por el uso de arma, quedó en manos de la UFIJ N.º 13 de La Matanza, a cargo del fiscal José Luis Maroto.