Dos detenidos en Barracas: uno era prófugo por homicidio y juntos tenían 16 antecedentes

En el barrio porteño de Barracas, una mujer de 46 años que trabaja como chofer de una aplicación de viajes denunció que dos hombres la asaltaron a mano armada y le robaron el Chevrolet Tracker con el que trabajaba.

Según el parte, la víctima pidió ayuda a oficiales en el cruce de Blandengues y California y señaló que el robo había ocurrido a dos cuadras, en California y Río Limay.

Con la alerta irradiada, personal de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad montó un operativo cerrojo y localizó el vehículo en Santa Elena y el camino costero del Riachuelo. A una cuadra, en Luján y Santa Elena, los efectivos aprehendieron a dos sospechosos, de 21 y 18 años.

De acuerdo con la información oficial, los individuos habían abordado el auto en Herrera y Aristóbulo del Valle y, tras un viaje de 20 cuadras, uno de ellos —que se hizo pasar por pasajero— le apuntó con un arma a la conductora para obligarla a entregar el vehículo.

El parte detalla que uno de los detenidos, de 21 años, tenía pedido de captura vigente por homicidio simple con fecha 30 de abril de este año, a solicitud del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 7, y antecedentes en 10 causas por robo, robo agravado y robo en poblado y en banda desde 2019 hasta la actualidad, la mayoría por hechos cometidos cuando era menor de edad.

Su acompañante, de 18 años, registraba seis antecedentes por robo, todos de 2024, también en su gran mayoría por hechos ocurridos cuando era menor.

La víctima no resultó con heridas y pudo recuperar su herramienta de trabajo.

Otro detenido con extenso prontuario

Un ladrón de 44 años fue detenido en las últimas horas por la Policía porteña tras una intensa persecución por las calles de la zona sur de la ciudad. Minutos antes, el delincuente se aprovechó de un hombre que había descendido de su rodado para entregar un pedido y le sustrajo el automóvil que había quedado en marcha.

El lunes 1° por la tarde, pasadas las 14, la víctima bajó de su auto Renault Logan gris oscuro para dejar un paquete en el cruce de la avenida 27 de febrero y Sáenz, en el barrio de Nueva Pompeya, y, como el trámite demoraría poco tiempo, decidió dejar encendido el rodado. Fue entonces que el delincuente se aprovechó de la situación y huyó con el vehículo, informaron las fuentes policiales ante la consulta de LA NACION.

Inmediatamente, tras la denuncia por robo, personal de la División Anillo Digital comenzó una persecución en tiempo real hasta que lograron interceptar el auto en Ferré y Erezcano, a cinco cuadras del robo. El ladrón fue reducido en el lugar y al verificar su identidad se constató que tenía un pedido de captura vigente por rebeldía, emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 1.

Bajó a hacer una entrega y le robaron el auto: espectacular persecución por las calles porteñas

En el interior del vehículo, en tanto, se hallaron seis paquetes cerrados con remitos y diversa documentación que el propietario debía entregar.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 5, a cargo de Manuel Campos, que ordenó la detención del imputado por hurto, el secuestro del rodado y la devolución de los elementos incautados.