Dos detenidos por la muerte de un policía durante una pelea entre hinchadas en un partido de liga regional de Santa Fe

SANTA FE.- Dos personas fueron detenidas este lunes en relación con la muerte de un efectivo policial en Carcarañá durante una batahola desatada al término de un partido de fútbol entre Atlético, de esa ciudad del sur santafesino, y Sportivo Las Parejas, que consagró a este último equipo campeón de la Liga Cañadense de Fútbol.

Eduardo Damián López, el policía de 33 años que prestaba servicio en el Comando Radioeléctrico de la localidad de Roldán, fue brutalmente golpeado durante un enfrentamiento entre hinchadas tras el cotejo de fútbol en Carcarañá. Murió este lunes en el Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez (HECA)”, de Rosario, donde permanecía internado en estado crítico.

El efectivo, según el informe al que tuvo acceso LA NACION, recibió un piedrazo en la cabeza que le hizo perder el equilibrio y caer sobre una estructura metálica.

En la caída, un hierro se le incrustó en el cráneo produciéndole una perforación en el cerebro.

Un policía de Santa Fe está en estado crítico tras ser gravemente herido en un partido de fútbol

Desde Carcarañá, donde se le brindó la primera atención, el agente policial, ya en estado de coma e intubado, fue derivado desde el Servicio de Asistencia Médica a la Comunidad (Samco) hacia el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez.

Este lunes a la tarde la directora del nosocomio, Andrea Becherucci, explicó que el paciente se encontraba con asistencia mecánica ventilatoria, soporte hemodinámico y drogas inotrópicas para mantener la presión arterial, aunque con gran inestabilidad clínica.

Horas después, fuentes oficiales señalaron que el cuadro era irreversible y, más tarde, confirmaron su fallecimiento.

Según dijeron a LA NACION voceros del servicio médico, López presentaba un “traumatismo de cráneo grave y penetrante”, con lesiones hemorrágicas intracraneanas y una importante inflamación cerebral.

Los detenidos

En horas del mediodía de este lunes se procedió a la detención de dos sospechosos por el hecho: A. A., de 35 años, y J. C. Z., de la misma edad.

La aprehensión del primero se realizó en las adyacencias de la calle Brasil al 2400, en la localidad de Carcarañá, mientras que J. C. Z. fue localizado en la zona rural de la localidad de Correa.

Un efectivo de la Policía de Santa Fe murió tras ser agredido en una pelea de hinchadas en la final de la Liga Cañadense de fútbol captura de redes

Paralelamente continúan las medidas investigativas en reserva y no se descarta la participación de otras personas en el hecho, añadieron.

En tanto, esta misma mañana, tras confirmarse el cuadro irreversible de muerte cerebral del efectivo policial, el fiscal Juan Pablo Baños, de la Unidad Fiscal del Distrito Judicial Cañada de Gómez, que actúa por jurisdicción, tomó intervención en el caso.

En el marco de la investigación, las autoridades policiales arrestaron a cuatro personas, que quedaron en calidad de demoradas, mientras analizaban las filmaciones y testimonios del operativo para deslindar responsabilidades.

Pero los dos detenidos hasta el momento serán llevados esta misma semana a una audiencia imputativa, aunque la Justicia no descarta nuevas medidas dentro de la investigación.

“Preparábamos una fiesta del fútbol”

En tanto, el intendente de Carcarañá, Miguel Vázquez, aseguró que el operativo de seguridad había sido planificado junto con la Liga, los clubes y las fuerzas policiales. “Preparábamos una fiesta del fútbol y terminó pasando algo inesperado”, lamentó.

El funcionario explicó que los disturbios comenzaron cuando un grupo de hinchas intentó ir a buscar a los jugadores de Sportivo Las Parejas tras la derrota del equipo de Carcaraña.

Vázquez sostuvo que la policía intervino para impedir el enfrentamiento y entonces se desató una violenta gresca.

“Fue una gran batalla campal, con fierros y piedrazos. Hubo muchos policías heridos”, afirmó.

“Ahora será la Justicia la que determine qué pasó y quiénes fueron los autores”, señaló.