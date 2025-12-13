Dos muertos y cuatro heridos por el ataque de un sicario que vació un cargador contra un grupo de personas

ROSARIO.-El sicario llegó a pie, según los testigos, y con el arma en su mano derecha empezó a disparar. Se detuvo cuando se le acabaron las balas del cargador. Una adolescente de 16 años murió casi en el acto. Lo mismo ocurrió con un hombre que aún no fue identificado. Además, cuatro personas resultaron gravemente heridas. El ataque ocurrió en el barrio Triángulo, en la zona oeste de esta ciudad, y la trama que asoma detrás del reguero de sangre tendría que ver con un trasfondo de venta de drogas.

El ataque ocurrió a la 1.20 en Cisneros al 6300, entre Campbell y Pamaló. El lugar se conoce como barrio Toba, aunque oficialmente tiene otro nombre. Vive allí gente de esa comunidad de pueblos originarios que llegaron, en su mayoría, desde Chaco. La zona quedó conmovida por los dos crímenes, sobre todo por el de la adolescente de 16 años llamada Deisy Jazmín Durán, que falleció por un tiro en la cabeza.

Según fuentes de la Fiscalía de Rosario, cerca de la 1.20 ingresaron varios llamados al 911 de vecinos que advertían disparos en el barrio. Los tiros, de acuerdo al relato, iban dirigidos a un grupo de personas que se encontraba en la calle. Cuando la policía llegó al lugar, se encontró con cuatro heridos tendidos en la acera y dos personas muertas.

Durante la madrugada, la guardia del Hospital de Emergencias se transformó en un espacio de tensión, donde llegaban familiares a preguntar por los heridos. Se reforzó la vigilancia policial del lugar para prevenir incidentes, luego de que en las últimas semanas los empleados vivieran escenas de temor tras la balacera contra el edificio cuando ingresó Dylan Cantero, integrante de Los Monos, actualmente detenido en el penal de Piñero.

Frente al domicilio de Cisneros al 6300, los investigadores levantaron 10 vainas calibre 9mm. Los agentes demoraron a dos personas a las que consideraron en actitud sospechosa: una mujer de 36 años y un muchacho de 25. Los exámenes de dermotest, para verificar rastros de pólvora, les dieron negativo, por lo que quedaron en libertad.

Un área caliente

En esa zona de Rosario se repiten desde hace tiempo crímenes vinculados al narcotráfico. En julio de este año, un hombre de 30 años fue acribillado en Manantiales al 3700. Doce vainas servidas quedaron en la escena del crimen, prueba de un ataque coordinado.

Uno de los casos más graves ocurrió en 2022. En el complejo Fonavi de Sanguinetti, dos adolescentes —Valentín Solís, de 14, y Eric Galli, de 15— fueron acribillados por tres sicarios con ametralladoras. Los menores habrían sido confundidos con otras personas.

El doble homicidio que ocurrió en la madrugada de este sábado expone un contexto de mayor fricción en el mundo narco. Marca un incremento de la violencia en Rosario, aunque no llega a los niveles de intensidad que caracterizaron años anteriores, pero sí evidencia un aumento de crímenes respecto a 2024, año en el que los homicidios descendieron un 64% respecto a 2023.

En los últimos once meses se produjeron, de acuerdo a cifras oficiales, 104 homicidios en el departamento Rosario. Los datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe revelan que en noviembre de 2024 se registraban 85 homicidios, lo que muestra que este año el incremento de muertes violentas creció 22,4%. Pero esa cifra es menos impactante si se contrasta con 2023, cuando fueron asesinadas 260 personas en Rosario.

Las armas de fuego siguen siendo el medio empleado en la gran mayoría de los homicidios en Rosario. Según los datos de noviembre de 2025 del Observatorio de Seguridad Pública, representan el 79,8% de los casos (83 víctimas).

Paralelamente al incremento de los asesinatos, los informes oficiales muestran un aumento de personas heridas por armas de fuego en Rosario. Durante 2025, el departamento judicial que incluye a esta ciudad registró 363 heridos acumulados hasta noviembre, lo que evidencia un panorama de violencia armada sustancialmente más amplio que el reflejado en homicidios consumados.

En noviembre de este año se registraron 41 heridos por armas de fuego en Rosario, lo que sitúa este mes como uno de los más críticos del año en términos de víctimas no letales de violencia armada. Este dato sugiere que, mientras el número de homicidios ha aumentado, la exposición general a la violencia por armas de fuego es aún más extensa.

Según el informe de noviembre de 2025, el 56,7% de los homicidios en Rosario ocurren en contextos vinculados a economías ilegales u organizaciones criminales (59 casos). Los conflictos interpersonales explican el 25,0% de los casos (26 víctimas), mientras que los homicidios en ocasión de robo representan el 3,8%.