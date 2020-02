Julieta Rossi, novia de Fernando Báez Sosa Fuente: LA NACION - Crédito: (Rodrigo Néspolo)

En un día tan difícil para ella y para la familia de Fernando Báez, Julieta Rossi la novia de la víctima del crimen ocurrido el 18 de enero pasado en Villa Gesell, dijo a LA NACION que le causó dolor ver la liberación de dos de los diez acusados del homicidio. También adelantó que está organizando, junto con amigos y familiares, una marcha hacia el Congreso para pedir justicia. Será el 18, cuando se cumpla un mes del asesinato.

"Es doloroso, desespera. Duele mucho ver la imagen de estos chicos saliendo. Para mí tendrían que estar adentro, pero la verdad si la fiscal lo cree así vamos a tener que creer en ella", contó Julieta.

También, en medio de un proceso muy doloroso, relató que tuvo la oportunidad de hablar con la fiscal Verónica Zamboni el día del hecho y en ese momento la encargada de la investigación le dijo que "iba a hacer todo lo posible para que los culpables paguen". Por este motivo Julieta afirmó que elige creer y pensar que los culpables son los que quedaron presos dentro del penal de Dolores. "Ojalá hubieran quedado los diez presos, pero bueno...", se resignó la joven.

Julieta afirmó que aún no recibió ninguna comunicación por parte de las familias de los diez rugbiers y reconoció que no se encuentra "bien emocionalmente para recibir sus mensajes". En diálogo con la agencia de noticias Télam también dijo que en abril volverá a la facultad para seguir estudiando Derecho, carrera que iban a realizar junto a Fernando, y que aún no pudo volver a su rutina. "Hacía danzas, pero en este momento no tengo ganas de hacer nada más que pegar carteles e ir a las marchas", afirmó.

Marcha, al mes del crimen

Precisamente, el 18 de este mes se realizará una marcha para pedir justicia por Fernando. "Es un pedido de justicia por Fer, obvio, pero también por todas las víctimas de violencia. La idea va a ser también hablar un poco de todo eso", contó.

Su esperanza es que, principalmente luego de las marchas, "la gente cambie un poco su cabeza" y que no haya tanta violencia. Ya gestionaron el permiso ante la Ciudad, y Julieta señaló que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, les dijo que haría gestiones para conseguirles un escenario de modo que el diácono del colegio Marianista, de Caballito -donde terminaron la secundaria ella y Fernando- pueda oficiar una misa y para exhibir un video acerca de otras victimas de violencia.

Por último, reclamó: "Se tiene que entender que es la vida de una persona lo que está en juego y no podemos arrebatarla así como así. Pido concientización y memoria por todas las víctimas. Tenemos que recordar que Fernando no fue el primero, pero sí tiene que ser el último".