Gritos, pelea y un salto heroico: así vecinos evitaron que dos delincuentes robaran una camioneta

La cámara de seguridad del garaje registró todo: eran cerca de las 6.30 del martes pasado cuando dos hombres irrumpieron en una vivienda situada en la intersección de Pampa y Condarco, en San Justo, partido de La Matanza. Dentro de la camioneta ya estaba una mujer; otra, que se disponía a subir, quedó frente a los delincuentes. En segundos, la escena se volvió caótica: uno de los ladrones se metió en el habitáculo y comenzó a forcejear con la mujer que estaba en el asiento del acompañante, mientras el otro intentaba reducir a la que estaba afuera. Ambas gritaban desesperadas.

El hombre que había ingresado al vehículo logró poner marcha atrás y sacar la camioneta del garaje. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado: un vecino, que había escuchado los gritos, corrió hacia el rodado y, sin dudarlo, se arrojó por la ventanilla del acompañante. De cabeza, se metió en el habitáculo y forcejeó con el ladrón para impedir que escapara. Esa reacción cambió el desenlace.

Según fuentes policiales, los delincuentes habían simulado portar un arma para intimidar a las víctimas. Sin embargo, la resistencia de las mujeres y la intervención del vecino frustraron el robo. En medio de la pelea, otros habitantes de la zona se sumaron y lograron reducir a los sospechosos antes de que llegara el personal policial.

Vecinos y víctimas frustraron un robo en San Justo tras una violenta pelea dentro de una camioneta

Los agentes arribaron minutos después y trasladaron a los dos hombres, que presentaban lesiones leves, a la dependencia correspondiente. La Unidad Funcional de Instrucción N° 12 del Departamento Judicial de La Matanza dispuso la aprehensión y ordenó las diligencias de rigor. La causa quedó caratulada como tentativa de robo automotor.

El hecho ocurrió a plena luz del día y generó alarma entre los vecinos, que destacaron la importancia de actuar en conjunto. “No podíamos quedarnos mirando”, dijo uno de los hombres que participó en la reducción. Las imágenes del intento de robo, que se viralizaron en redes sociales, muestran la tensión del momento y la valentía de quienes intervinieron.

San Justo es una de las zonas más transitadas del partido de La Matanza y, según datos oficiales, los robos automotores son una de las modalidades delictivas más frecuentes en el conurbano bonaerense.

Fuentes judiciales indicaron que se investiga si los detenidos tienen antecedentes por hechos similares. Además, se ordenó el análisis de las cámaras de seguridad para incorporar las imágenes como prueba.