Manejaba por la autopista Riccheri, lo cruzaron seis delincuentes y le robaron la moto

Guillermo tiene 62 años y lleva más de 40 conduciendo motos. Es su pasión, como lo describió a los medios. Nunca antes vivió algo tan violento como lo ocurrido este domingo. Seis ladrones lo interceptaron en plena autopista Riccheri cuando viajaba con su motocicleta y, a punta de pistola, le arrebataron el rodado y algunas otras pertenencias. “Tenían armas de guerra semiautomáticas. Sabían lo que hacían. Hay una organización detrás de todo esto”, dijo.

Cerca de las 17, a pocos metros del peaje del Mercado Central en la mano al centro porteño, el hombre circulaba por la autopista a una velocidad de paseo, relajado después de una jornada de pileta, cuando, de repente, una moto se le puso a la par en su lado izquierdo. “El que estaba como pasajero, que portaba un arma de guerra semiautomática, me apuntó. Me golpeaban la rueda delantera. Dos veces intentaron desestabilizarme”, contó la víctima en diálogo con TN.

Brutal robo en plena autopista Riccheri: seis ladrones le apuntaron con armas a un hombre para robarle la moto

“Miré hacia la derecha para ver un posible punto de fuga y ahí veo otras dos motos, con idénticas armas, que me apuntaban. No tuve más nada que hacer y me entregué”, siguió Guillermo en su relato. La secuencia quedó grababa en la cámara que llevaba en su casco. “Pará, pará. Tomá, tomá, tomá. Te doy la moto, no me hagan nada”, se lo escucha decir.

La víctima resaltó que los delincuentes actuaron “con mucha violencia” y que también le sacaron su mochila. Mientras el robo se llevaba a cabo en los carriles centrales de la Riccheri, decenas de autos pasaban cerca de Guillermo: “Venían familias. Se podía ver la cara de desesperación de la gente con gestos de ‘perdoná que no te puedo ayudar, pero me quiero ir de acá’ y es lógico”.

Impresionante robo a un motociclista en plena autopista Riccheri: “Portaban armas de guerra semiautomáticas” . captura de video

Ya a pie en plena autopista, la víctima cruzó hacia la banquina. Allí lo aguardaba un joven con una minivan y una familia en otro vehículo. Guillermo contó que ambos le ofrecieron ayuda y lo contuvieron. “El chico fue un milagro porque se puso a disposición para llevarme donde hiciera falta y dejarme en un lugar seguro para que mis hijos me fueran a buscar”, dijo.

Impresionante robo a un motociclista en plena autopista Riccheri: “Portaban armas de guerra semiautomáticas” . captura de video

El desconocido lo hizo subir y lo acompañó hasta una comisaria de Tapiales, donde radicó la denuncia, relato que este martes ampliará ante los funcionarios judiciales.

La investigación será llevada a cabo por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 12 de San Justo. “Sabían lo que hacían. Seleccionaron la moto. Hay una organización detrás de todo esto. Espero que las autoridades puedan analizar esta cuestión”, reclamó la víctima.