El abogado de Candela Arizaga, la presunta víctima de Facundo Moyano, contó qué le dijo minutos después del episodio que se investiga en Belgrano

Diego Storto, abogado de Candela Arizaga, habló con la prensa después de visitar a la joven, quien permanece internada tras el episodio que protagonizó con Facundo Moyano y que ahora es investigado por la Justicia. El letrado Storto afirmó que su representada se está recuperando y que todavía no pudo conversar en profundidad con ella sobre lo sucedido.

Según explicó, el encuentro duró apenas tres minutos y estuvo centrado exclusivamente en conocer su estado de salud. “Le pregunté cómo estaba. Se está recuperando, por supuesto. No está bien, pasó una situación dramática y me dijo que no estaba como para hablar”, relató.

El abogado, que se presentó como querellante, evitó adelantar si Arizaga impulsará una denuncia contra Moyano. Señaló que la joven todavía intenta recuperarse de una noche “demasiado brava y grave” y remarcó que no corresponde presionarla para que tome una decisión inmediata.

Diego Storto, abogado de la victima

Qué le dijo Candela Arizaga a su abogado

Storto contó que visitó a su representada en el hospital y que la encontró consciente, aunque todavía afectada por lo ocurrido. “Le pregunté qué es lo principal, cómo estaba ella físicamente. No está diez puntos, pero está bien”, sostuvo ante los periodistas.

Cuando le consultaron qué le había contado Arizaga sobre el episodio, aclaró que no llegaron a abordar los detalles. “Hablé tres minutos, no hablé de lo que pasó”, respondió. Además, explicó que la joven permanecía internada, con suero, por lo que consideró que no era el momento adecuado para interrogarla sobre una causa penal.

El letrado también indicó que la familia de Arizaga viajará desde Rosario para acompañarla. En ese contexto, rechazó anticipar si está de ánimo para promover una denuncia: “Esto pasó a la noche y, a tres horas de que recién recuperó la lucidez, no sabe ni lo que va a hacer dentro de media hora”.

Storto insistió en que primero debe resguardarse el estado de la joven. “No revictimicemos la situación de una noche que, como todos sabemos, fue demasiado brava y grave para ellos”, pidió.

Candela Arizaga, la pareja de Facundo Moyano

La declaración ante la unidad de violencia de género

El abogado confirmó que Arizaga ya realizó una declaración ante la unidad especializada en violencia de género y aseguró haber tenido acceso a su contenido, aunque decidió mantenerlo bajo reserva.

Al ser consultado sobre qué había manifestado la joven, señaló que describió una situación “ríspida” o “tensa”, pero aclaró que no recordaba que hubiera empleado específicamente la palabra “violenta”. También sostuvo que ella no le había dicho personalmente que hubiera sido víctima de violencia de género.

De acuerdo con Storto, cuando esté en condiciones Arizaga podrá ampliar su declaración para responder las preguntas que formule el fiscal. “La calificación legal de todos los expedientes es provisoria. Cuando se ve una cosa, el fiscal califica; después se avanza sobre la investigación”, explicó.

La imagen de Facundo Moyano al ser detenido

¿Candela Arizaga denunciará a Facundo Moyano?

Storto sostuvo que todavía no se sabe si su representada decidirá impulsar una acción penal. “Eso lo va a determinar ella en virtud de si va a querer instar la acción penal o no”, indicó.

Durante el intercambio con los periodistas, el abogado mencionó inicialmente la posibilidad de ampliar la denuncia, pero después precisó que será Arizaga quien deberá tomar esa decisión una vez que se encuentre recuperada y pueda evaluar los pasos a seguir.

El letrado también evitó pronunciarse sobre el pedido de detención contra Moyano. “A mí no me corresponde expedirme acerca de eso. Todavía hay medidas que se están desarrollando y se van a desarrollar”, afirmó.

Según explicó, el fiscal solicitó la detención y esa medida deberá ser convalidada por el juez. Asimismo, señaló que existen distintas diligencias pendientes, entre ellas la obtención de las grabaciones de las cámaras de seguridad, posibles allanamientos y estudios médicos.