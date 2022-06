El abogado de los detenidos acusados de golpear al hijo de Valeria Mazza dijo que “fue un accidente”

El abogado Jorge Bedouret que representa a los jóvenes acusados de golpear a Tiziano Gravier, hijo de la exmodelo Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier, habló esta noche se refirió al caso y sostuvo que “fue un accidente”.

En diálogo con Telenoche Rosario sostuvo que ambos están arrepentidos y buscó quitarle peso al episodio. “Lo importante es que Tiziano está bien, que los chicos aprendan a comportarse de manera determinada y gracias a Dios no ha pasado nada demasiado grave”, expresó.

Según describió, los detenidos son “buenas personas que no tienen antecedentes penales, gente de trabajo en blanco, con pareja y una vida estable”. El letrado relató que según la versión de los jóvenes fueron al boliche y salieron a las cinco de la mañana. “Pasó este desencuentro. Ellos aceptan que hubo una suerte de discusión, de pelea. Por supuesto que ellos están arrepentidos, hubo una provocación, manoseo no se qué todavía no lo tengo”, agregó.

Además, se refirió al término que según testigos utilizaron los acusados antes del ataque. “Si la palabra que aparece es ‘Tincho’ la palabra ni el motivo fue grave. Fue un accidente mal realizado por mis clientes”, sostuvo.

Por último, fue consultado sobre el motivo por el que decidieron entregarse varios días después de la pelea. “En primer lugar porque no conocían lo que había pasado realmente. No imaginaron que se trataba de una persona que tuviese una lesión grave”, argumentó.

Los dos jóvenes de 26 y 27 años, que serán imputados como autores de las agresiones, quedaron detenidos, tras presentarse de forma voluntaria ante la Fiscalía de Rosario, que los acusará de “lesiones dolosas graves”, una figura penal que prevé en Santa Fe penas de entre dos y cinco años de prisión.

“Los jóvenes admiten que cometieron algún tipo de agresión después de una discusión en inmediaciones de un boliche” en el barrio de Pichincha, en Rosario, aseguró Bedouret a LA NACION. El letrado aclaró que ninguno de los acusados estuvo prófugo, sino que hubo un cambio de fiscal en la causa y se demoró su presentación en el Centro de Justicia Penal.