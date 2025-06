El aparatoso accidente que protagonizó la jueza Makintach en un móvil: no le puso el freno de mano al auto y lo chocó

La jueza que estuvo al frente del caso por la muerte de Diego Maradona y fue suspendida en medio de un escándalo, Julieta Makintach, protagonizó un aparatoso accidente este martes al ser abordada por un periodista que tenía intención de hablar con ella. Mientras bajaba de su auto, la magistrada olvidó poner el freno de mano de su vehículo, lo que resultó en que el auto se moviera hacia atrás. La puerta izquierda del rodado impactó contra un cesto de basura.

Las imágenes captadas por una señal de televisión comienzan con un reportero que se acerca a dialogar con Makintach. “Julieta, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Puede ser un minuto?… Queremos saber cómo estás. ¿Puede ser?“, le consulta el movilero mientras ella pone la mano sobre la ventanilla para evitar ser tomada por las cámaras. ”Queremos saber cómo estás. ¿No tenés nada para decir?“, insiste el periodista.

Ante la falta de respuesta, el movilero entonces le implora: “Puede ser un minuto, por favor. Estamos trabajando. Queremos saber, con mucho respeto, cómo estás”. Finalmente, la jueza de 47 años abre la puerta del auto y ofrece una primera respuesta: “No, apagame la cámara te pido por favor. No, les pido por favor”. “Estamos trabajando”, le contesta el hombre antes de desistir en su actitud: “Bueno, tranquila. Nos vamos”.

“A ver, esperen. Por Dios les pido. Está llegando mi hijo de 10 años. Les pido por favor”, dice la magistrada mientras se baja del auto para dialogar por unos instantes. Una vez fuera del vehículo, como exhibe la grabación de América TV, el rodado empieza a desplazarse hacia atrás debido a que Makintach no le puso el freno de mano.

En plena secuencia, se escucha advertir al periodista: “Uy cuidado, cuidado. Cuidado la puerta”. El auto de Makintach parece impactar primero -de manera leve- contra un árbol y más adelante contra un cesto de basura. “No, no. Este daño lo van a pagar ustedes”, le recrimina la jueza al periodista y su camarógrafo producto del incidente. “Tirá, tirá el freno de mano. Tirá el freno de mano”, le exige el reportero, sin contestar a su queja.

Finalmente, es el camarógrafo de la señal televisiva que, después de un trote corto, logra alcanzar el auto y lo detiene. “No puedo, no puedo. No, no. Estoy en colapso. Por favor, les pido. Les pido humanidad”, se justifica la jueza Makintach antes de que el equipo televisivo decidiera irse del lugar y concluyera el móvil.

El apartamiento de Makintach del caso Maradona

Una semana atrás, la integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro fue apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona tras confirmarse su participación en la producción de una miniserie documental sobre el caso, titulada Justicia Divina. El proyecto, que la tenía como protagonista, incluía grabaciones no autorizadas.

El escándalo llevó además a la suspensión del juicio y, posteriormente, a su anulación. El Tribunal consideró que la implicación de Makintach comprometía la objetividad del proceso y perjudicaba tanto a las defensas como a las partes acusadoras. Como consecuencia, se anuló todo lo actuado desde marzo de 2024 y se deberá conformar un nuevo tribunal, lo que probablemente retrase el inicio del nuevo juicio hasta finales de 2025 o inicios de 2026.

la exintegrante del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro fue apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona Gustavo Garello - AP

La Suprema Corte bonaerense suspendió a Makintach por 90 días y remitió el caso al procurador general para evaluar la posibilidad de iniciar un juicio político. Asimismo, se interrumpieron las actividades de la magistrada en la Universidad Austral, donde impartía clases de Derecho Penal.

La exjueza del caso Maradona proviene de una familia judicial. Es hija de Juan Makintach, con destacada trayectoria en el fuero penal de San Isidro. Ingresó en los Tribunales de San Isidro en 1998 en el Juzgado de Transición Nº4, cuando comenzó a regir el nuevo Código Procesal Penal que instauró el sistema acusatorio en la Provincia. De allí pasó a la secretaría del Juzgado de Garantías Nº3 del Departamento Judicial San Isidro.

Fue su paso previo antes de desembarcar como jueza de Tribunal Criminal Nº2 del Departamento Judicial San Isidro, lugar que ocupa desde el 8 de marzo de 2017.