Arrestaron en una comisaría a un policía bonaerense por robar la recaudación de un kiosco

Un policía de la Provincia de Buenos Aires que robó un kiosco en Lanús fue detenido, luego que quedase grabado por una cámara de seguridad del local y que vecinos no solo lo reconociesen como uniformado, sino que también lo denunciasen por estafas. El agente fue atrapado en la comisaría en la que cumplía servicio en Lomas de Zamora.

Según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, Maximiliano Gorosito integraba la dotación en la Unidad de Policía de Prevención Local de Lomas de Zamora y fue desafectado de la fuerza de seguridad provincial tras conocerse la orden judicial de captura.

El asalto ocurrió el miércoles pasado, en un kiosco ubicado en 9 de Julio y Madariaga, donde el ahora detenido ingresó armado, sustrajo la recaudación y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

Después de analizar esas imágenes, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 2a. de Lanús determinó que el sospechoso sería el mismo autor de otro robo perpetrado el pasado 9 de mayo en otro kiosco situado sobre 9 de Julio al 1700.

La comparación de fotogramas permitió establecer que el acusado era Gorosito y que en el momento de ser identificado se encontraba de servicio, así que el titular de la seccional mantuvo comunicación con autoridades de la base operativa y la UFI N°5 descentralizada de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez, quien ordenó el inmediata arresto del agente.

El procedimiento se concretó en la dependencia policial, donde además se secuestró el arma reglamentaria, dinero, un paquete de cigarrillos y dos teléfonos celulares.