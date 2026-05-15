Operativo de saturación policial contra las bandas que operan en la villa La Cava

Al igual que lo ocurrido en Fuerte Apache y en 17 villas porteñas, también se realizaron operativos de saturación policial en el principal asentamiento ubicado en San Isidro. En ese despliegue en la villa La Cava participaron por primera vez oficiales de la Brigada de la Patrulla Municipal, que colaboraron con uniformados de la Gendarmería y de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (Utoi) de la policía bonaerense.

Esos procedimientos se reiteraron en el último mes, con intervenciones que derivaron en el arresto de 32 sospechosos, además de la incautación de armas de puño, una escopeta de fabricación casera y el decomiso de dosis de drogas que estaban preparadas para la venta minorista, de acuerdo con la información aportada por funcionarios de San Isidro.

“El Municipio de San Isidro puso en marcha un nuevo esquema de seguridad en La Cava, en Beccar, con el objetivo de desarticular bandas criminales y prevenir delitos complejos desde su lugar de origen”, explicaron.

Se trata de la primera vez en que la Patrulla Municipal ingresa en los pasillos de ese conflictivo barrio junto con agentes federales y bonaerenses.

“En cada operativo, la Brigada de Operaciones Inmediatas de San Isidro cumple un rol central. Se trata de una unidad especializada de respuesta rápida que articula el trabajo con el resto de las fuerzas”, aseguraron en el municipio, que resaltaron la coordinación de las acciones con el Ministerio Público Fiscal, especialmente con la Fiscalía de Drogas Ilícitas de San Isidro.

La Patrulla Municipal de San Isidro participó de operativos en La Cava Municipalidad de San Isidro

“Estos resultados son consecuencia de un modelo de prevención basado en el patrullaje activo y el trabajo coordinado entre las distintas fuerzas de seguridad. La mayor presencia en el territorio nos permite mejorar la capacidad de respuesta, recuperar el control del espacio público y llevar más tranquilidad a los vecinos de Beccar”, señalaron desde la Secretaría de Seguridad de San Isidro.

Más allá quebrar las actividades de bandas narco aparece en el foco de la tarea de prevención desplegada en La Cava, también la presencia policial en la zona permite a los funcionarios definir otras misiones para las unidades, como reforzar la vigilancia en corredores escolares y paradas de colectivos. Esos recorridos preventivos se concentran en las calles Neyer, Tomkinson, Isabel La Católica y la avenida Andrés Rolón. Según la información municipal, el robo automotor tuvo una brusca caída de 92 por ciento en abril pasado con relación al mismo mes del año pasado.

Los funcionarios señalan que esa disminución del delito estaría vinculada con el consignado despliegue en La Cava y su alrededores, además del sistema de cámaras lectoras de patentes, supervisadas por 145 oficiales de monitoreo. En ese municipio de la zona norte del conurbano están instaladas 2646 cámaras de videovigilancia.

San Isidro, al igual que otros distritos bonaerenses, plantea la necesidad de tener un rol más determinante en la seguridad pública. En ese sentido, el intendente Ramón Lanús participó la semana pasada de una reunión de 12 jefes comunales con funcionarios provinciales, encuentro en el que se dieron pasos iniciales para elaborar un proyecto de ley que permita la creación de policías municipales, con mayor capacidad que las actuales patrullas municipales y una estructura de comando, control y comunicaciones separada de la fuerza provincial.