Juicio por la muerte de Diego Maradona: el análisis de la autopsia, un pedido de Gianinna y el “ataque” de la defensa

En una nueva jornada del segundo juicio donde se debate si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona su hija Gianinna pidió salir de la sala de audiencias. La hereda del astro no quería estar presente cuando se exhibieran imágenes de la autopsia.

Tras la salida de la joven, ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, fueron reproducidas secuencias de la necropsia. Fue como apoyo a la declaración testimonial de Carlos Cassinelli, médico y comisario mayor retirado de la policía bonaerense. Antes de retirarse participó de 8000 autopsias.

Bajo juramento de decir la verdad, sostuvo que el Diez falleció en un rango horario que podría ser entre las 4.30 de la madrugada y las 11.30 del 25 de noviembre de 2020.

Cassineli afirmó que Maradona tuvo una agonía. “¿Cuánto tiempo duró la agonía? No sabría decirle con exactitud. Nosotros estimamos unas 12 horas”, dijo el testigo ante las preguntas de Cosme Iribarren, fiscal general adjunto de San Isidro, según informó la agencia de noticias AFP.

Sostuvo el forense que en el cuerpo de Maradona había signos de una “agonía prolongada” e hizo referencia “derrame pleural bilateral, anasarca, 350 cm3 de orina en la vejiga, necrosis tubular aguda, todos índices de hipoxia”.

Gianinna Maradona pidió salir de la sala de audiencias para no estar presente en la reproducción de las imágenes de la autopsia Rodrigo Abd - AP

Para el Ministerio Público Fiscal y los abogados que representan a los familiares de Maradona la “agonía prolongada” es una prueba de que los acusados [médicos y enfermeros] descuidaron al paciente.

El testigo dijo que el corazón de Maradona pesaba 503 gramos, el doble de “un hombre normal adulto”.

Durante su declaración, Cassinelli utilizó imágenes del cuerpo de Maradona para demostrar los signos del edema. No solo se reprodujeron fotos, sino también parte de la filmación de la autopsia.

Sostuvo que en la zona del abdomen había “había un poco más de tres litros” de líquido y que eso no era normal.

Ante una pregunta puntual del fiscal Iribarren, el testigo afirmó que esa cantidad de litros de líquido en el abdomen se debe “a una insuficiencia cardíaca o a cirrosis“.

Los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón [e]MARTIN ZABALA - XinHua

“Con todos los signos que encontramos y describimos en la autopsia llegamos a la conclusión que se trata de un edema agudo de pulmón con un paciente con una cardiopatía crónica que se agudiza con una insuficiencia cardíaca. No es un cuadro súbito”, explicó Cassinelli.

Tras las preguntas hechas por los acusadores, el interrogatorio continuó con las preguntas de las defensas de los siete imputados sentados en el banquillo de los acusados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora médica por Swiss Medical Nancy Forlini y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni.

Francisco Oneto, uno de los abogado de Luque, decidió “contragolpear” para contrarrestar el testimonio de Cassinelli. Hubo un ida y vuelta, sobre todo para hablar de las maniobras que se realizaron sobre el cuerpo de Maradona y saber si estaba edematizado.

El punto de discusión fue la denominada maniobra conocida como Signo de Godet. Por las formas de preguntar de Oneto, el abogado Fernando Burlando, que en el juicio representa a Dalma y Gianinna Maradona, pidió una sanción para su colega, pero el presidente del tribunal, el juez Gaig, respondió que el letrado estaba ejerciendo la el derecho de defensa.

Antes de terminar el interrogatorio, Oneto le preguntó a Cassinelli si con insuficiencia cardíaca Maradona podría haber muerto acostado. “No”, fue la respuesta del testigo.

Después de un cuarto intermedio declararon los testigos Flavio Tunessi, médico traumatólogo que trabajaba en Gimnasia y Esgrima La Plata cuando Diego era el DT, el neurólogo Martín Cesarini y Guillermo Burry, que en noviembre de 2020 fue jefe de neurología de la clínica platense Ipensa, donde a Diego se le descubrió el hematoma subdural.

“No era el momento oportuno de llevarlo a una cirugía. Luego me entero que iban a trasladarlo”, dijo Burry. Finalmente Maradona fue operado en la Clínica Olivos.