El asesinato de Braian Cuitiño: incidentes en el boliche de Pilar en reclamo de justicia

Braian Cuitiño fue a bailar a un boliche de la localidad bonaerense de Pilar el viernes pasado y fue asesinado a golpes por una patota. luego de salir de la discoteca. La familia, los amigos y vecinos de la víctima de 22 años se acercaron al lugar para pedir justicia y hubo incidentes.

Con presencia de la Policía Bonaerense, los manifestantes pidieron justicia por el crimen y responsabilizaron al dueño del lugar por “cerrar el portón”, según dijo su hermana, en declaraciones televisivas. En medio de los reclamos, trataron de tirar abajo dicho portón de ingreso al boliche.

Braian Cuitiño fue a bailar junto a su hermana a la discoteca Napoleón de Pilar y una patota lo mató a golpes Facebook/Gisell Lucia López

“Mi hermano salió de un boliche contento esa noche y cinco hijos de puta lo mataron como un perro. Una mujer lo mató de un piedrazo en la cabeza. El dueño del boliche cerró el portón y no fue capaz de llamar a un patrullero. Dos horas estuvo mi hermano tirado muerto, nadie hizo nada. No es la primera vez que un pibe muere acá y lo siguen abriendo. Perdí a mi papá hace un mes y ahora a mi hermano, que nadie me lo devuelve”, agregó la joven.

Otra de sus hermanas, Paula, quien estaba con él al momento de la pelea, detalló: “Salimos de acá y había una banda de mujeres y hombres. Lo invitaron a pelear a mi hermano y les dijo que si. Yo traté de calmar, no conocíamos a nadie. Me dijeron mirá que somos cinco y le dije que no, que no íbamos a pelear. Empecé a discutir con una mina, me pegó y se la devolví, nos agarramos y caímos al piso. Ahí no se quien me pegó”.

“Me levanta mi hermano -continuó-, le digo vamos a casa. Cuando se va le pegaron. Yo no vi porque estaba en la moto. Sé que le pegaron con un ladrillo. No tuvimos ningún problema con esa gente, no las conocíamos”.