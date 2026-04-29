Detuvieron al joven que agredió a su expareja en una casa en Pilar.

En las últimas horas, la Policía Bonaerense detuvo en su casa en Luján a Federico Nicolás Balbuena, el hombre de 34 años que fue denunciado por su expareja por haberla agredido en su vivienda de Pilar. Después de casi un año de ocurrida la feroz golpiza, que quedó grabada en una cámara del inmueble, la víctima -Camila Romero, de 25 años- viralizó el hecho en sus redes sociales este fin de semana para reclamar justicia.

Este martes, efectivos de la comisaría 1.ª de Pilar, tras la intervención de la UFI Especializada en Violencia de Género n.º 14 de esa ciudad bonaerense, llegaron hasta la vivienda del sospechoso, en el Barrio Everlinks Golf Country Club, para detenerlo por la causa que data del 13 de mayo de 2025, según confirmaron fuentes policiales a LA NACION.

HACE CINCO MESES

Ese día, de acuerdo con la denuncia, Balbuena, quien había sido novio de Romero durante algunos años, se presentó en el domicilio de la mujer para, supuestamente, buscar una computadora y un celular porque ellos trabajaban juntos antes de separarse.

Horas atrás, en diálogo con LN+, Romero hizo pública la denuncia contra Balbuena. “Me dejó internada, con la cara destruida. Una semana encerrada sin poder salir”, contó entonces la joven. Según la víctima, una vez que pudo recuperarse de las heridas, radicó la respectiva denuncia en la UFI n.º 1 de violencia de género de Pilar y reclamó que el hombre continuaba libre. “Si algo me pasa ya saben quién fue”, dijo la joven.

Fue la propia víctima quien difundió el video de parte de la agresión que sufrió de, según ella, Balbuena. “En una conversación de WhatsApp me dijo que venía a mi casa. ‘Te voy a romper todo, te voy a romper la ventana’, me decía”, contó Camila.

Camila denunció a su pareja por agresión Captura

“Le dije que no viniera y que iba a llamar a la policía y hasta le mandé una captura de pantalla de que estaba llamando al 911, pero me dijo que no le importaba, que iba a venir igual”, prosiguió la joven en su relato. Romero recordó que el hombre llegó a su domicilio media hora después. Las violentas escenas que se hicieron virales son de aquel momento. “Hay imágenes mucho más fuertes; la fiscalía las tiene y nadie hace nada”, agregó.

Camila denunció a su pareja por agresión

La víctima contó que, supuestamente, el acusado se había acercado con la intención de llevarse una computadora y un celular porque ellos trabajaban juntos antes de separarse. “Le abrí el ventanal, le di una bolsa con sus cosas y le empecé a gritar que se vaya. Ahí empieza el forcejeo; en todo momento golpeándome”, narró Camila. “Me insultaba, me amenazaba”, contó la joven que, a su vez, afirmó que el hombre portaba un arma en su bolso en ese momento.