La Policía de la Ciudad detuvo esta semana a un empleado de limpieza del Hospital de Clínicas por robar un equipo médico de alta complejidad para venderlo por las redes sociales. El elemento fue recuperado a través de una “compra controlada” que hicieron los agentes de seguridad.

Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, personal de la División Investigaciones Comunales 2 inició las tareas para esclarecer un robo ocurrido el 16 de mayo de una “bomba de infusión” utilizada en los quirófanos y en las salas de terapia intensiva del Hospital de Clínicas, ubicada en la ciudad de Buenos Aires.

La “bomba de infusión” es un dispositivo que se utiliza para administrar fluidos, medicamentos o nutrientes directamente al sistema circulatorio del paciente, como drogas de sedación.

Los efectivos, al realizar un relevamiento en redes sociales, encontraron un aparato con similares características que era ofrecido por la una plataforma de ventas en línea por un empleado de limpieza del hospital. El equipo médico era ofrecido a $850.000, por debajo de su verdadero valor de mercado.

Detuvieron a un empleado del Hospital de Clínicas por robar una bomba de infusión

En ese contexto, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 47, a cargo de Marcelo Solimine y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 16, de Mariano Iturralde, autorizaron el operativo llamado “compra controlada” para detener al hombre y recuperar el dispositivo.

Mediante un perfil falso de una mujer se tomó contacto con el vendedor y se coordinó la entrega en la Plaza Houssay, a pocos metros del Hospital de Clínicas. Cuando el empleado llegó con el aparato escondido en su mochila, se sentó con la mujer que se hacía pasar por compradora.

Mientras ambos hablaban, fue abordado por los efectivos y arrestado.

La Justicia avaló la detención y dispuso el traslado a la dependencia de seguridad para iniciar actuaciones por “hurto”, además de ordenar el secuestro de la “bomba de infusión” y de un teléfono celular.