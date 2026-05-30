Quién es Claudio Barrelier, el principal sospechoso del caso Agostina Vega

Claudio Barrelier es el único detenido por el caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que había desaparecido en Córdoba el sábado pasado y que fue encontrada hoy sin vida en un descampado de Ampliación Ferreyra.

Barrelier había admitido este viernes haber estado en ese descampado, a 17 kilómetros de su casa en Cofico, donde la adolescente llegó el pasado sábado 23 de mayo alrededor de las 22.30 y fue vista por última vez.

El hombre llegó allí en un Ford K negro que había pedido prestado a una amiga.

Quién es Claudio Barrelier

Claudio Barrelier Facebook

Barrelier tiene 33 años y vive en el barrio Cofico, cerca del centro de la capital cordobesa. Es empleado de la Municipalidad de Córdoba desde 2021.

Es amigo de Melisa Heredia, la madre de Agostina. La abuela de la adolescente había dicho dijo que Barrelier y Heredia fueron pareja hace aproximadamente tres años. Existe al menos una foto en la que él y Heredia posan junto con otros hinchas del club Instituto, lo que confirma el vínculo previo entre ambos.

La chica de 14 años estaba desaparecida desde el sábado a la noche, cuando salió de su casa en el barrio General Mosconi, en el noreste de la ciudad, y subió a un remís que la llevó al barrio Cofico, a pocas cuadras del río Suquía, cerca del centro de la capital provincial.

Según el remisero que la llevó hasta allí, quien la esperaba era Barrelier, que pagó el viaje y se fue caminando con la adolescente. En ese trayecto también fueron captados por una cámara de seguridad.

Sobre Barrelier se centró la principal investigación tras el testimonio del remisero, porque al menos una cámara de seguridad del barrio Cofico los detectó caminando cerca de las 22.30 de ese sábado. El sospechoso vive en la intersección de las calles Fraguerio y Campillo, donde el remís dejó a la menor.

Barrelier conocía a Agostina porque era amiga de su madre, Melisa Heredia

La abuela de la adolescente sostuvo que el detenido le habría dicho a Agostina que tenía “un regalo sorpresa” para su madre. Ese habría sido el “gancho” para convencerla de que fuera al barrio Cofico a encontrarse con él.

Según la abogada de Gabriel Vega −padre de Agostina−, Fernanda Alaniz, el acusado tiene “antecedentes por privación ilegítima de la libertad contra una expareja”. Pero en el certificado de antecedentes presentado ante la Municipalidad de Córdoba en 2021 no los tenía.

El sospechoso le había dicho a la familia que había visto a Agostina subirse a un Volkswagen Gol rojo y que estaba con un tal “Franco”. Pero la madre dijo que eso es imposible porque ese joven, al momento de la desaparición de la menor, estaba detenido.

El fiscal Raúl Garzón confirmó que Agostina entró a su casa y que el auto rojo en donde supuestamente él la había visto subir nunca existió. También aseguró que estuvo en el descampado en el barrio Ampliación Ferreyra, donde este sábado se encontró el cuerpo de la adolescente.