El comentario de un comisario que indignó a la familia del adolescente asesinado en Jujuy

En medio de la conmoción por el asesinato de un adolescente de 15 años durante una pelea entre jóvenes en Jujuy, una frase pronunciada por un jefe policial generó indignación en la familia de la víctima. “Si tu hermano no hubiera salido de noche porque era menor, hoy lo tendrías con vida en tu casa”, le dijo un comisario a un allegado del joven asesinado durante una reunión en la que se reclamaba justicia.

El comentario, que quedó registrado en un video grabado por un testigo, se viralizó rápidamente y provocó una fuerte reacción del entorno del adolescente, que interpretó las palabras como una forma de responsabilizar a la víctima por lo ocurrido. “Ustedes duermen en los móviles; tenemos videos”, se escucha decir a algunos de los presentes, visiblemente alterados. En ese contexto, una de las hermanas de Juan Vanega, el joven asesinado, rompió en llanto.

Vanega murió tras ser apuñalado en reiteradas oportunidades por una patota que lo atacó a la salida de una fiesta de egresados realizada en una vivienda ubicada en las afueras de San Salvador de Jujuy. Por el hecho hay dos adolescentes detenidos: un joven de la misma edad que la víctima y una chica de 16 años.

El comentario de un comisario que generó enojo en la familia del adolescente asesinado en Jujuy

El crimen ocurrió en la madrugada del sábado en el barrio Túpac Amaru, en Alto Comedero, y generó una fuerte conmoción en la capital provincial. Según las primeras reconstrucciones, Vanega y un amigo de 13 años salieron de la fiesta para ir a un comercio cercano a comprar bebidas alcohólicas, cuando fueron interceptados por un grupo de jóvenes que los atacó casi sin mediar palabras.

Testigos señalaron que la agresión fue directa y que los homicidas usaron un arma blanca. El joven recibió varias puñaladas y sufrió múltiples heridas en el cuerpo y, aunque intentó escapar, no pudo y a unos 20 metros cayó muerto. La principal versión es que la pelea tuvo que ver con “una lucha territorial entre barrios”.

Jujuy: una patota mató a puñaladas a un chico de 15 años

“Había muchísimos chicos que entraban y salían de la casa donde se hacía la fiesta, pero cuando uno fue atacado y vieron la sangre, empezaron a escapar hacia distintos lugares”, contó un vecino que presenció la sangrienta secuencia. Personal del SAME llegó al lugar y constató que el menor estaba muerto. El amigo de Vanega también resultó herido producto de “un puntazo”, aunque se encontraba fuera de peligro.

La Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el Ministerio Público de la Acusación realizaron un operativo de rastrillaje dentro del barrio Alto Comedero y hallaron a los dos menores sospechados del homicidio. Los jóvenes fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones en presencia de sus padres y la fiscalía dispuso que la causa pase al Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y la imputación formal de los adolescentes arrestados.