Mar del Plata: un motociclista atropelló a una ciclista de 13 años y se fugó

Una adolescente de 13 años permanece internada en un hospital de Mar del Plata tras ser atropellada por un motociclista que la embistió mientras circulaba en bicicleta por un barrio de la ciudad. El conductor se dio a la fuga y, según denunciaron los familiares, “la dejó tirada”. La víctima fue identificada como Emma, y su familia agradeció la rápida asistencia de los vecinos que acudieron en su ayuda.

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 19.30 en el barrio 2 de Abril. De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, la adolescente avanzaba en bicicleta cuando una motocicleta apareció de manera repentina desde una esquina y la impactó de lleno. “La moto en la que andaba es naranja y gris y es robada.

Mar del Plata: circulaba en moto y atropelló a una adolescente de 13 años que iba en bicicleta

“Era una moto naranja con gris y es robada. Estas situaciones se repiten”, afirmó la tía de la víctima en diálogo con el medio local 0223. A raíz de las lesiones sufridas, la joven fue trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil, donde continúa internada con heridas de consideración.

Según relataron los familiares, el motociclista regresó minutos después al lugar del siniestro “para ver cómo estaba”, pero se volvió a retirar sin asistirla.

El momento en el que un hombre fue atropellado por un camión en Tigre

Un impactante episodio también ocurrió en la localidad bonaerense de El Talar, partido de Tigre, cuando un camión atropelló y pasó por encima a un hombre que cruzaba la calle distraído. Testigos que se encontraban en la zona se acercaron de inmediato para asistir a la víctima, que luego fue trasladada a un hospital cercano.

El siniestro ocurrió el viernes por la tarde en la intersección de las calles Colombia y Belgrano y quedó registrado por cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT). En las imágenes se observa a un hombre que caminaba por Colombia y cruza la calle mirando hacia el suelo, sin advertir la presencia de vehículos.

El momento previo al accidente Captura

En ese momento, un camión que circulaba por la misma arteria giró hacia Belgrano y, debido a su tamaño, no logró ver al peatón, a quien embistió al realizar la maniobra.