Alto Comedero. Adolescentes asesinaron a otro chico tras una fiesta de egresados en el barrio de la Túpac Amaru

Una fiesta. Una pelea entre chicos de distintos barrios. Un cuchillo. Una muerte absurda. Lo que debía ser celebración se convirtió, en la madrugada del sábado, en una tragedia. Juan Vanega, de 15 años, fue asesinado de varias puñaladas en el barrio Túpac Amaru, en las afueras de San Salvador de Jujuy. Por el homicidio fueron detenidos dos adolescentes, un varón de 15 y una chica de 16. El crimen no solo conmocionó a la población del enclave en el que hace décadas se hizo fuerte Milagro Sala: hubo protestas que terminaron en incidentes y mañana, luego de que concluya la autopsia y la Justicia de Menores tome una decisión con respecto a los acusados −al menos uno es inimputable para la ley argentina−, podría aumentar el clima de tensión en Alto Comedero.

Según informaron fuentes policiales a medios locales, el grupo que integraban los ahora detenidos “fue directamente a atacar” a los adolescentes que acababan de salir de una casa donde se había celebrado una fiesta de egresados, en el cruce de Pozo Cavado y avenida Intersindical.

Jujuy: una patota mató a puñaladas a un chico de 15 años

Vanega, explicaron vecinos de la zona, era de otro barrio. Estaba con un amigo más chico y, según algunas fuentes, iban a comprar bebidas a un comercio cercano. En el camino se cruzaron con una bandita de adolescentes del lugar. Los atacaron directamente, dijeron voceros de la investigación.

Los dos menores recibieron heridas cortantes; pero a Juan Vanega le asestaron varias puñaladas. Tras el desbande, el chico intentó volver a la casa de donde había salido, pero hizo un par de decenas de metros, tambaleándose, y cayó, ya sin vida.

Algunos de los testigos dijeron que la pelea tuvo relación con “una lucha territorial entre jóvenes de distintos barrios”. “Había muchísimos chicos que entraban y salían de la casa donde se hacía la fiesta, pero cuando uno fue atacado y vieron la sangre empezaron a escapar hacia distintos lugares”, relató un vecino, testigo presencial de la escena.

Posteriormente, efectivos de la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 de la Policía de Jujuy, siguiendo instrucciones del Ministerio Público de la Acusación, hicieron allanamientos en Alto Comedero, donde detuvieron a los dos menores sospechoso, que quedaron alojados en la sede de la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero.

Se espera que la Justicia de Menores haga la imputación formal este lunes, una vez concluida la autopsia.