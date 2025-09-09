El conductor de una app atropelló, mató a un ciclista y huyó: iba a contramano y con una pasajera

El lunes por la tarde sobre la calle Félix Iglesias, en la localidad de José C. Paz, al noroeste del conurbano bonaerense, el conductor de una app se metió a contramano y atropelló a un ciclista. Luego de embestirlo y arrastrarlo por casi cuatro metros, frenó y descendió del vehículo. Pero no para asistirlo, sino para quitar el cuerpo y huir. El hecho fue presenciado por una pasajera sentada en el asiento de atrás. Minutos más tarde, el ciclista murió. “No tengo consuelo: solo pido justicia”, manifestó Susana, madre de la víctima, a un móvil de LN+.

Susana, la madre de la victima, en dialogo con LN+

“Me enteré yendo a trabajar y tuve que volver urgente”, declaró, con los ojos rojos y la voz quebrada, Susana. La víctima era padre de un menor de tres años y vivía a poco más de diez cuadras de su madre. “Se venía en bicicleta para ahorrarse la plata del colectivo”, detalló la mujer.

Según pudo reconstruir Susana, luego de abandonar el cuerpo de su hijo sobre el asfalto, el conductor escapó también a contramano. “¡Lo mataste! ¡Lo mataste! Le decía la chica que iba atrás, que se logró bajar a las seis cuadras y vino a auxiliar a mi hijo, pero ya era tarde”, relató Susana.

Susana brindó su testimonio a LN+

En las imágenes obtenidas gracias a una cámara de seguridad, las maniobras del conductor generan dudas sobre su intencionalidad. También puede verse cómo, tras descender del vehículo y antes de darse a la fuga, la víctima aún presentaba claros signos vitales.

A las pocas horas del hecho, el conductor se entregó en la Comisaría local.