LA NACION

El conductor de una app atropelló, mató a un ciclista y huyó: iba a contramano y con una pasajera

El hecho ocurrió en José C. Paz, en el noroeste del Conurbano bonaerense; “No tengo consuelo”, dijo Susana, la madre de la víctima, a un móvil de LN+

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
El momento en el que el conductor de la app atropella al ciclista
El momento en el que el conductor de la app atropella al ciclista

El lunes por la tarde sobre la calle Félix Iglesias, en la localidad de José C. Paz, al noroeste del conurbano bonaerense, el conductor de una app se metió a contramano y atropelló a un ciclista. Luego de embestirlo y arrastrarlo por casi cuatro metros, frenó y descendió del vehículo. Pero no para asistirlo, sino para quitar el cuerpo y huir. El hecho fue presenciado por una pasajera sentada en el asiento de atrás. Minutos más tarde, el ciclista murió. “No tengo consuelo: solo pido justicia”, manifestó Susana, madre de la víctima, a un móvil de LN+.

Susana, la madre de la victima, en dialogo con LN+
Susana, la madre de la victima, en dialogo con LN+

“Me enteré yendo a trabajar y tuve que volver urgente”, declaró, con los ojos rojos y la voz quebrada, Susana. La víctima era padre de un menor de tres años y vivía a poco más de diez cuadras de su madre. “Se venía en bicicleta para ahorrarse la plata del colectivo”, detalló la mujer.

Según pudo reconstruir Susana, luego de abandonar el cuerpo de su hijo sobre el asfalto, el conductor escapó también a contramano. “¡Lo mataste! ¡Lo mataste! Le decía la chica que iba atrás, que se logró bajar a las seis cuadras y vino a auxiliar a mi hijo, pero ya era tarde”, relató Susana.

Susana brindó su testimonio a LN+
Susana brindó su testimonio a LN+

En las imágenes obtenidas gracias a una cámara de seguridad, las maniobras del conductor generan dudas sobre su intencionalidad. También puede verse cómo, tras descender del vehículo y antes de darse a la fuga, la víctima aún presentaba claros signos vitales.

A las pocas horas del hecho, el conductor se entregó en la Comisaría local.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Seguridad
  1. De la urna al calabozo: nueve prófugos cayeron cuando fueron a votar en Buenos Aires
    1

    De la urna al calabozo: nueve prófugos atrapados en las escuelas durante la votación bonaerense

  2. Inseguridad en zona norte: descubrieron a una banda de boqueteros que planeaba robar un banco
    2

    Inseguridad en zona norte: descubrieron a una banda de boqueteros que planeaba robar un banco

  3. Santa Fe hará la mayor subasta de bienes incautados al delito
    3

    Santa Fe hará la mayor subasta de bienes incautados al delito

  4. Cayó “El Musulmán”, el influencer que se presentaba como trader y se dedicaba a vender cocaína
    4

    Cayó en Mar del Plata “El Musulmán”, el influencer que se presentaba como trader y se dedicaba a vender cocaína

Cargando banners ...