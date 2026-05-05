Hallaron un video revelador en el celular de la joven que murió tras caer de un segundo piso

“Revelador”. Así calificó un detective judicial que participa de la investigación de la muerte de Rocío Alvarito la filmación hallada en el teléfono celular de la joven que falleció a fines de enero pasado al caer desde el balcón de un segundo piso hacia el patio del edificio donde vivía, en La Plata.

Se trata de una grabación de una discusión entre Alvarito, que tenía 26 años, y su pareja, Marcos García, actualmente detenido e imputado por los delitos de “abandono de persona seguido de muerte y privación ilegal de la libertad agravada”.

La filmación hallada en el teléfono celular de Alvarito es de la mañana del 29 de enero, poco antes de que Alvarito cayera al vacío, según informaron a LA NACION fuentes judiciales. Su contenido, según los investigadores, robustece la hipótesis de un eventual femicidio.

El video que fue ser clave en la causa donde se investiga la muerte de Rocío Alvarito

En la grabación, que ya fue incorporada al expediente, se escucha la voz de la joven mientras García saca ropa de un placard. “¡Mirá lo que hiciste! Igual que el padre, violento, maltratador..."

También se escucha cuando Alvarito dice: “Mirá cómo me marcó”. En las imágenes se ve un gran desorden en el departamento donde vivían la joven y García.

La investigación de la muerte de Alvarito está a cargo del fiscal de La Plata Álvaro Garganta. “El video lo cambia todo”, dijo un investigador del caso.

La filmación, según explicaron fuentes con acceso al expediente, fue recuperada durante una extracción forense del dispositivo secuestrado tras la muerte de la joven. Las fuentes consultadas no descartan que el fiscal Garganta acuse ahora a García de femicidio.

📌 La causa por la muerte de Rocío Alvarito en La Plata, ocurrida en enero de este año, se encuentra en etapa de investigación.



👉 Mientras tanto, se sumaron nuevos elementos tras el peritaje de los celulares tanto de la víctima como de su pareja, el imputado Marcos García. En… pic.twitter.com/VGO3t8QITb — Agencia DIB (@AgenciaDib) May 5, 2026

Alvarito falleció el 29 del mes pasado en el Hospital Interzonal General de Agudos Rodolfo Rossi, de La Plata, adonde fue llevada de urgencia. Esa mañana, cerca de las 8, había discutido con García. Fue poco antes de la caída.

Según sostuvo García al ser indagado, la discusión comenzó cuando él le comunicó la decisión de terminar la relación .

“Rocío tomó muy mal la decisión de terminar la relación. Se puso agresiva, empezó a guardar sus pertenencias en una bolsa y comenzó a romper cosas del departamento”, dijo García, palabras más, palabras menos, según fuentes del caso. Entonces el detenido se comunicó con el padre de la joven para que fuera a buscarla.

“García dijo que grabó con su celular lo que estaba pasando en el departamento. Cuando Rocío se colgó de la baranda del balcón él quiso subirla tomándola de sus brazos, pero no pudo y le pidió que aguantara. Mientras tanto, el joven le pidió a los vecinos que se acercaron a la puerta del departamento que llamaran a la policía, a modo de pedido de ayuda. Como no podía subirla, corrió al piso de abajo para tratar de atajarla, pero no llegó porque Rocío ya había caído”, explicaron las fuentes que presenciaron la audiencia.

En su momento, entre las pruebas presentadas por el fiscal Garganta para solicitar la detención de García se encontraba una serie de declaraciones testimoniales, entre ellas, la de una vecina que vive en el mismo edificio. Esa testigo, identificada como Joana Anabel S., dijo que había escuchado “ruidos fuertes” que provenían del departamento donde vivían la joven fallecida y el imputado.

“La testigo dijo que se escuchaba a una mujer ‘que quería salir’ y una voz masculina que le decía ‘quedate ahí’. Luego describió lo sucedido cuando se acercó junto a su tía hasta ese departamento. Contó que se escuchaba llorar a la chica, pero que no se entendía lo que decía, razón por la cual golpeó la puerta y, acto seguido, oyó una voz masculina que dijo ‘llamá a la policía’. Continuó su descripción refiriendo que volvió a su departamento y en ese momento su tía vio a la víctima colgando del balcón y pidiendo ayuda. Refirió haber escuchado un ruido como de un golpe de caño y la voz de su tía que le decía ‘se tiró’”, según se desprende del dictamen al que tuvo acceso LA NACION.

También declaró el padre de la joven fallecida, Julio César Alvarito. Sostuvo que a las 7.51 recibió una llamada de su yerno en la que le dijo: “Tato, por favor, vení a buscar a Rocío, está rompiendo todo el departamento; no quiero estar más con ella, se terminó”.

Marcos García, el acusado Policía bonaerense

Una amiga de la víctima declaró como testigo y definió la relación entre Alvarito y García como “tóxica y enfermiza”, atravesada por “problemas de celos”. También hizo referencia a una situación de violencia económica.

También consta en el dictamen del fiscal Garganta el testimonio de la dueña de un centro de estética que contó que una semana antes de la tragedia, el 23 de enero pasado, notó a la joven angustiada y que cada vez que Alvarito se peleaba con García él la echaba de la casa.

Hubo testimonios coincidentes que dieron cuenta de que, desde que Alvarito comenzó la relación con García, dejó de ir al gimnasio y abandonó el uso de redes sociales.

Nancy Ayala, la madre de la joven fallecida, contó que la relación de su hija con el imputado llevaba menos de un año. “Describió a Rocío como ‘familiera’ y dijo que siempre la visitaba, pero que desde el inicio de la relación con el imputado no iba a las reuniones y había salido de los grupos de WhatsApp familiares. También mencionó que su hija había cerrado sus redes sociales y solo mantenía un perfil de Facebook con el apellido materno. Dijo que para poder ver a su hija debía ir a su lugar de trabajo, donde estaba presente García”, según la declaración testimonial.

Cuando declaró como testigo bajo juramento de decir la verdad, el dueño del departamento de la planta baja donde cayó la joven, además de recordar la frase que le habría dicho García (“la boluda de mi novia se tiró”), sostuvo que el joven le dio “versiones contradictorias respecto de lo sucedido” y también afirmó que una vecina le había descripto al imputado como “violento”.