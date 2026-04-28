Qué dijo el padre de la nena que murió tras golpearse la cabeza en el patio de su escuela

Tras la muerte de Luna, una niña de seis años que falleció el último viernes por un fuerte golpe en la cabeza en el patio de la Escuela 117 Islas Malvinas —en Rosario, Santa Fe—, habló su padre, Ricardo Miqueo, relató cómo encontró a su hija y desmintió la versión brindada por la escuela.

Miqueo contó que recibió un llamado de la escuela notificándole que su hija había tenido un accidente el pasado viernes por la tarde. “Pasé por casa para buscar una toalla y una remera, porque supuestamente era leve, pero cuando me acerqué a la escuela vi la ambulancia y la camilla que entraban”, relató el padre de la menor, en declaraciones al medio LT8.

Una versión inicial indicaba que la alumna de primer grado se había tropezado con sus cordones desatados mientras jugaba durante el recreo e impactó de forma violenta contra un banco de cemento. Miqueo negó ese relato.

“No se trataba de un golpecito, como me dijeron”, siguió Miqueo, y agregó que, al ingresar a la escuela, lo hicieron pasar a la dirección, donde encontró a Luna “ensangrentada y orinada”.

El mensaje de la escuela colgado en sus puertas

Por su experiencia laboral en un sanatorio, Maniqueo se dio cuenta de que su hija “había entrado en paro cardiorrespiratorio”, consignó el medio La Capital. Ante esa situación, el padre de Luna ayudó al camillero y se subió a la ambulancia que trasladó a Luna al Hospital Víctor J. Vilela, a menos de dos kilómetros de la escuela. “Ahí la recibieron unas 20 personas para hacerle reanimación”, describió.

Desde el arribo al centro de salud hasta que lograron estabilizar a la niña transcurrieron unos 20 minutos. Luego de compensar a la menor, los médicos solicitaron una tomografía y la operaron por un coágulo en la cabeza sin éxito. “Se hizo todo lo posible para que se active el cerebro, pero no hubo forma”, dijo el padre.

La alumna de primer grado falleció en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela

Tras dos días internada, Luna falleció. Al conocer la noticia, el establecimiento educativo suspendió sus actividades para el lunes.

“Te da impotencia”

En sus declaraciones, Miqueo reiteró que, desde el principio, la escuela fue poco clara en relación con el accidente de su hija. Si bien el padre reconoció no haber tenido contacto con los directivos, quienes sí intercambiaron con ellos fueron las tías de Luna.

“Ellas dicen que escucharon que Luna gritó muy fuerte”, repasó y agregó: “No queremos culpar a nadie, pero te da impotencia que mientan, que le echen la culpa a la nena y que digan que se tropezó por los cordones”.

Por último, el padre de la menor marcó la necesidad de retirar los bancos de cemento de la escuela. “Porque no quiero que haya otra Luna”, concluyó Miqueo.

La escuela rosarina, por su parte, colocó un cartel en el ingreso del establecimiento. “En este momento de tanto dolor toda la institución acompaña a su familia, abrazándolos con fuerza ante tan irreparable pérdida. Como comunidad educativa, también acompañamos a sus compañeros y docentes”, indicaron.

Las actividades escolares se reanudarán, según informaron, este martes.