Caso Agostina Vega: los audios en los que Barrelier asegura que no sabe dónde está la menor

Claudio Barrelier, imputado por el femicidio de Agostina Vega, habló con Gabriel, el padre de la adolescente de 14 años, antes de ser detenido, e intentó desligarse del asesinato. En una grabación de ese momento, se escucha cómo el acusado trata de desviar la investigación con explicaciones inconsistentes sobre los hechos.

El audio de Barrelier, en conversación con el padre de la menor, muestra la coartada que el sospechoso quería instalar antes de ser detenido. En el mensaje, Barrelier argumenta que solo intervino para prestarle dinero a la adolescente y afirmó que ella subió por voluntad propia a un vehículo desconocido.

"No tengo nada que ver": el audio de Claudio Barrelier sobre el femicidio de Agostina

“Yo hablé con Meli, le había explicado todo el tema. Fui y declaré. Vinieron y allanaron mi casa, allanaron la de mi vieja y ahora sale la madre a escracharme de esa forma, cuando no tengo nada que ver”, sostuvo Claudio Barrelier en el audio.

En la misma comunicación, el hombre de 33 años manifestó: “Al contrario, yo también estoy ayudando en todo lo que puedo. No puede ser que me salga a hablar así la madre de la Meli, me entendés?”.

“Agostina, amigo, cuando yo llegué a mi casa, me llamó como a las 22.30 por teléfono diciéndome que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa y que estaba en Frailero y Campillo. Yo fui hasta ahí. Le faltaba plata para pagar el taxi”, aseguró Barrelier sobre el momento de la desaparición.

Barrelier afirmó que no estaba involucrado en la desaparición y se mostró enojado por las acusaciones

“La ayudé a pagarlo y me dijo que la madre sabía que venía para que yo la llevara y si le hacía el favor de llevarla hasta la casa del noviecito. Y yo le dije que no tenía movilidad, que no había forma. Entonces ahí la llamó por teléfono un guaso”, agregó.

En el tramo final del audio, Claudio Barrelier rechazó los cuestionamientos públicos en su contra y reiteró su inocencia. “Para mí ya estaba todo arreglado, ella ya había organizado todo y como tenía plata, se vino para este lado”.

“Como para perderse rápido de la casa. Y cuando veníamos caminando para acá, así como para la puerta de mi casa, frenó un auto, el auto que le dije a Melisa. Se sube y se va. Yo ahí no tengo más contacto con ella. No sé nada más. No entiendo por qué quedé pegado con todo esto”, concluyó.

El relato de Claudio Barrelier se contradice con la investigación, que la muestra entrando a su casa Sebastián Salguero

Las contradicciones de su relato con la investigación

La investigación judicial desarticuló la versión del imputado a través de peritajes técnicos y testimonios. Si bien se comprobó que la menor se trasladó hacia la zona señalada, las imágenes de las cámaras de seguridad demostraron que Agostina Vega sí entró a la casa del acusado la noche de la desaparición.

Según la acusación formulada por el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la fiscalía de instrucción, el homicidio habría ocurrido en el domicilio del detenido entre las 22.30 del sábado 23 de mayo y las primeras horas del domingo 24.

Más tarde, el cuerpo fue trasladado en un auto negro prestado y el detenido lo habría ocultado en un descampado de Ampliación Ferreyra, donde se lo encontró. El abogado de la familia, Carlos Nayi, confirmó que la calificación legal se agravó a femicidio, delito que prevé la pena de prisión perpetua.