El crimen de Fernando Báez Sosa: cuándo podrían salir en libertad tres de los detenidos y otros detalles de la sentencia

Enero de 2035. Para esa fecha, si la sentencia queda firme, Ayrton Viollaz, de 26; Lucas Pertossi, de 26, y Blas Cinalli, de 24, condenados como “partícipes secundarios” de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves”, podrán recuperar la libertad. Se trata de los tres jóvenes que recibieron la pena más baja por el asesinato de Fernando Báez Sosa, crimen ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

“Con las modificaciones a la ley que se hicieron en 2017, el delito por el que fueron condenados no tiene más el beneficio de la libertad condicional. Entonces, de quedar firme la sentencia, recién podrán recuperar la libertad en enero de 2035″, dijo a LA NACION una fuente con acceso al expediente.

Viollaz, Pertossi y Cinalli fueron condenados el 6 de febrero de 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores. Los otros cinco acusados, Máximo Thomsen, de 25 años; Luciano Pertossi, de 25; Ciro Pertossi, de 25; Enzo Comelli, de 25, y Matías Benicelli, de 26, fueron condenados a prisión perpetua, en un fallo unánime, fueron encontrados culpables del delito de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves [por los golpes que recibieron los amigos de Báez Sosa]”.

Veredicto: Thomsen, Pertossi, Comelli, Benicelli y Pertossi condenados a prisión perpetua

La causa volvió a acaparar la atención pública con el estreno en la plataforma de streaming Netflix del documental 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa.

La víctima, que había comenzado a estudiar la carrera de abogacía, tenía 18 años cuando fue asesinada a golpes. Estaba de vacaciones en Villa Gesell con sus compañeros del colegio secundario cuando se cruzó con sus asesinos, oriundos de la ciudad de Zárate.

Como se dijo, la sentencia de los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari no está firme. La Suprema Corte de Justicia bonaerense tiene que resolver los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal, los padres de la víctima, Silvino Báez y Graciela Sosa (representados por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola, Facundo Améndola y Germán Facio) y las defensas de los ocho condenados.

Silvino y Graciela, padres de Fernando Báez Sosa Ignacio Sanchez

“La Suprema Corte de Justicia bonaerense declaró admisible los recursos presentados por las partes para discutir las calificaciones legales de la sentencia”, dijeron a LA NACION fuentes del caso.

El Ministerio Público Fiscal y los abogados que representan a los padres de Báez Sosa recurrieron la condena impuesta a Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi. Para ellos todos tuvieron la misma participación que los jóvenes condenados a la pena de prisión perpetua.

El abogado Hugo Tomei sigue representado a cinco de los jóvenes condenados Diego Izquierdo

Hugo Tomei, quien durante gran parte del proceso defendió a los ocho acusados y ahora continúa representando a Viollaz, Cinalli, Ciro y Luciano Pertossi y Comelli, insistió ante el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires que el caso se debe enmarcar como un “homicidio en riña o agresión”, que tiene prevista una pena de entre dos y seis años de cárcel, como lo sostuvo en su alegato del juicio.

Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, “aún no circularon por las vocalías de los ministros de la Suprema Corte de Justicia” los planteos de las partes.

Además de lo que deba resolver el máximo tribunal bonaerense, “parte de la discusión” ya llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene que resolver recursos sobre supuestas “violaciones constitucionales” que hizo Tomei, como la presentación por “la falsedad de las actas de imputación”, entre otras.

Mientras su futuro está en las esferas más altas de los tribunales de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, los ocho jóvenes condenados continúan alojados en la Alcaidía La Plata 3 en Melchor Romero.

“Los ocho jóvenes pasan sus días sin inconvenientes”, afirmó a LA NACION una fuente al tanto del presente de los condenados por el homicidio que conmovió al país.