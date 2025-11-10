“50 segundos”: cuándo se estrena y dónde ver el documental sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa

50 segundos es la nueva serie documental de Netflix que narra el asesinato de Fernando Baéz Sosa en Villa Gesell durante el verano 2020. Se trata de un caso que marcó a la sociedad argentina y por el cual fueron condenados ocho jóvenes que estuvieron involucrados. En ese sentido, muchos se preguntan cuándo se estrena y dónde se puede ver.

El nombre de la docuserie hace referencia al tiempo exacto que duró la brutal golpiza que terminó con la vida de Fernando Báez Sosa. Según registros de las cámaras de seguridad y teléfonos celulares cercanos al lugar del crimen, el grupo de rugbiers atacó a Fernando a la salida de un boliche en Villa Gesell y en menos de un minuto el joven perdió la vida a causa de una hemorragia cerebral masiva.

50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa, tráiler

Tiene tres episodios que durante entre 45 y 50 minutos. Estos narran el asesinato del joven desde una perspectiva íntima y reveladora, con material imágenes de archivo, y material del proceso judicial. Este cuenta con los testimonios de su familia y sus amigos. También incluye la visión de algunos de los condenados y sus familias, además de periodistas que siguieron el caso y figuras del ámbito judicial y policial.

Fue dirigida por Martín Rocca y producida por Alejandra Sarmiento, el mismo equipo responsable de Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía. De esa forma, se suma a la lista de documentales del crimen argentino como Las mil muertes de Nora Dalmasso, María Soledad: El fin del silencio; El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas; y Carmel: ¿Quién mató a María Marta?

La serie documental incluye el testimonio de Silvino y Graciela, los padres de Fernando Báez Sosa Ignacio Sanchez

“Es difícil describir lo que significa Fernando para los argentinos. Quisimos abordar esta historia para abrir preguntas incómodas respecto de la violencia presente en nuestra sociedad. Tal vez, atendiendo a esas preguntas incómodas, se encuentra parte de la solución”, señaló Rocca. Y agregó: “Esta es la historia de una tragedia, sin importar por dónde se la mire. La víctima es una sola: Fernando Báez Sosa. Pero la tragedia es absoluta, tiene tantos ángulos como a personas ha tocado o se han visto involucradas en ella. El documental es un llamado de atención y un recordatorio… pero también es un homenaje a Fernando y una enseñanza que algunos de sus protagonistas nos dejan acerca del verdadero valor de la vida”.

Cuándo se estrena y dónde ver el documental sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa

La fecha de estreno del documental sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa

La serie se estrena este jueves 13 de noviembre. Según informó Netflix, la plataforma a cargo de la producción y distribución del documental, a partir de esta fecha estarán disponibles los tres capítulos para ver por streaming.

Estará disponible únicamente a través de Netflix. Por lo tanto, solo podrán ver el documental aquellos usuarios que tengan una suscripción en la plataforma.