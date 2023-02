El crimen de Fernando Báez Sosa: los videos del ataque mortal con los que Fernando Burlando pidió prisión perpetua para los acusados

escuchar

El miércoles 25 de enero a las 19.56, luego de diez horas de audiencia, fue el momento final del alegato de los abogados que representan a Silvino Báez y Graciela Sosa, los padres de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en Villa Gesell el 18 de enero de 2020. El letrado defensor de los ocho acusados, Hugo Tomei, intentó impedir que su colega reprodujera una serie de videos del ataque mortal, filmaciones que tenían una definición mejorada, porque sostenía que no se podía presentar nuevas pruebas. La magistrada lo interrumpió y explicó: “El tribunal tiene muy en claro cuál es la evidencia”. En los minutos siguientes, Burlando, con el apoyo de las imágenes donde estaban individualizados los imputados, sostuvo: “Todos participaron, todos pegaron, todos mataron”.

El siguiente es uno de los videos presentados por Burlando donde indican con círculos de colores dónde se encontraba y qué hacia cada acusado en el momento del crimen.

El video clave que presentó Fernando Burlando frente a los alegatos

Las declaraciones de los acusados

Luciano Pertossi fue el primer acusado en declarar durante las audiencia del 12 de enero por el crimen de Fernando Báez Sosa. El siguiente es el video que hizo que el acusado quiera declarar

“Quiero aclarar algo. Yo no estaba ahí”, afirmó Pertossi (21) cuando brindaban su testimonio cuatro peritos especializados en análisis facial forense cuando analizaban el video ante el Tribunal Oral en los Criminal (TOC) 1 de Dolores . El acusado levantó la mano y pidió que lo dejaran declarar, asegura la agencia de noticias Télam.

Ataque a Fernando Báez Sosa: el video que hizo hablar a Luciano Pertossi

Máximo Thomsen fue el segundo acusado en declarar y fue el punto culminante de la undécima jornada del juicio a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores. Los padres de la víctima, Silvino Báez y Graciela Sosa, ya no estaban en la sala de audiencia. Se habían retirado 20 minutos antes, cuando declaraba María Paula Cinalli, la madre de Blas Cinalli.

Thomsen, pidió perdón, pero no confesó. Durante 50 minutos admitió haber “pegado una o dos patadas”, pero dijo no saber a quién ni tampoco cómo. “Quiero pedir disculpas, es algo que nunca hubiese buscado”.”Jamás en la vida tuve intención de matar a nadie”. “Vengo escuchando todos los días que yo organicé [el ataque], que soy líder”, fueron algunas de sus afirmaciones.

No dio nombres. Ni siquiera el de Fernando Báez Sosa. Desafió, con su versión de los hechos, los testimonios, las pruebas y los peritajes que lo incriminan.

Máximo Thomsen Diego Izquierdo - Télam

Ciro Pertossi fue el tercer imputado que decidió hablar en medio del proceso judicial que se desarrolla en los Tribunales de Dolores. El acusado se refirió solo a dos cuestiones: habló sobre ese registro tomado de forma casera por un celular y también de un audio que envió a las 6.06, cuando Báez Sosa ya estaba muerto. “No se cuenta nada de esto a nadie”, sostenía en ese mensaje que mandó al grupo que compartía con el resto de los acusados. A su vez, se marcó a sí mismo en uno de los videos del ataque en el exterior del boliche Le Brique, el 18 de enero de 2020. “Este chico soy yo. Esa patada no la doy. Cuando me doy cuenta de que el chico [por Báez Sosa] está en el piso, me freno antes”, sostuvo Pertossi.”. En la grabación, Báez Sosa estaba tirado en el piso; serían los últimos minutos de su vida.

El video sobre el que habló Ciro Pertossi

Momento de la “amenaza de muerte” dentro del boliche Le Brique

En el video se puede ver a Máximo Thomsen mientras el personal de seguridad de Le Brique lo saca del local bailable a la fuerza. Allí es cuando, según los abogados de la familia Báez Sosa, el acusado hace una seña de amenaza de muerte en su cuello dirigiéndose a Fernando Báez Sosa.

La amenaza de uno de los acusados en el boliche Le Brique, antes del crimen de Fernando Báez Sosa

El momento del crimen

Uno de los videos que fueron utilizados como prueba en las audiencias por el asesinato de Fernando Báez Sosa fue uno en el que se puede ver el momento del crimen desde la vereda de enfrente del hecho.

Desde la vereda de enfrente, el video donde fue asesinado Fernando

Los videos de Lucas Pertossi

Al acusado Lucas Pertossi le decían “croniquita” tal como menciona él en su declaración. El apodo se debe a que era el integrante del grupo que filmaba todo lo que sucedía constantemente. El siguiente es uno de los videos filmados por el acusado del crimen de Fernando Báez Sosa.

El video que grabo Lucas Pertossi del asesinato de Fernando Báez Sosa

Las nuevas pruebas presentadas por los abogados de la familia Báez Sosa

Los videos presentados por los abogados Burlando y Améndola no eran nuevos, ya habían sido reproducidos en audiencias anteriores, sin embargo, el equipo logró mejorar las imágenes con un programa de inteligencia artificial para ubicar a cada uno de los imputados y marcar qué hizo cada uno durante el ataque a golpes a Báez Sosa.

Al reproducir los videos, Burlando afirmó: “Nos han mentido descaradamente, esto acredita que estaban en el lugar, que estaban todos juntos y que operaron en manada”.

Se refería a los ocho acusados: Blas Cinalli, de 21 años: Luciano Pertossi, de 21; Ciro Pertossi, de 22; Lucas Pertossi, de 23; Ayrton Viollaz, de 23; Enzo Comelli, de 22; Matías Benicelli, de 23, y Máximo Thomsen, de 23.

El video que presentó Burlando a la justicia y que complica a los acusados

“Entendíamos que teníamos que reforzar esta cuestión. Entonces ¿qué hicimos? Señalamos a cada uno de los agresores para mostrarle al Tribunal, por ejemplo: ‘Este es Thomsen. Véanlo en el video’. Porque si no, realmente, es muy complicado”, sostuvo Burlando cuando terminó la audiencia y se retiraba de la sala de audiencias.

Desde la vereda de enfrente, el video donde fue asesinado Fernando

Cuando pasaban los videos, Burlando afirmaba que los acusados actuaron como “chacales, en manada y al unísono castigaron a Fernando Báez Sosa”.

En una de las filmaciones, se pudo observar las patadas que recibió Tomás D´ Alessandro, uno de los amigos de la víctima cuando intentó socorrerla. En ese momento, la madre del joven, que estaba entre el público, lloró desconsoladamente. Su hijo, que desde que declaró como testigo no se perdió ninguna audiencia, la abrazaba.

Cronología del crimen

Cronología del crimen de Fernando Báez Sosa: todos los videos de los rugbiers

Cuando terminó de presentar los videos, Burlando pidió la pena de prisión perpetua para los ocho acusados por el delito de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso real con lesiones leves (los golpes recibidos por los amigos de la víctima).

“Que no le tiemble la mano a los jueces cuando den la sentencia porque se lo merecen. Confío plenamente que se va a hacer justicia por Fernando”, sostuvo Graciela Sosa, la madre de la víctima, cuando terminó la audiencia.

Silvino Báez, su esposo, dijo: “Les diría a los jueces que piensen en sus hijos cuando dicten sentencia”.

Finalmente, hoy es el día en que nos enteraremos cual será la sentencia y la pena para los ocho acusados del crimen de Fernando Báez Sosa.

LA NACION

Temas Fernando Báez Sosa