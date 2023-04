El crimen del colectivero: “Ni Berni ni yo necesitábamos ser rescatados”, dijo un ministro de Kicillof

escuchar

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, definió el operativo que hizo la Policía de la Ciudad para retirar a su par Sergio Berni de la manifestación de colectiveros donde lo golpearon y lo insultaron como “un paso de comedia”. El funcionario del gobierno de Axel Kicillof sostuvo: “Ni el ministro Berni ni yo necesitábamos ser rescatados”.

Las declaraciones de D’Onofrio estuvieron en sintonía con lo que dijo anoche Berni en el canal de noticias C5N: “Me llevaron detenido [los policías de la fuerza de seguridad porteña]. Me llevaron casi como a un detenido”. Y apuntó contra Eugenio Burzaco, el el flamante Ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires: “Espero que no me llame, porque se va a comer una flor de puteada”.

El tiroteo y la fuga de los asesinos del colectivero en Virrey del Pino

Para Berni, la División Operaciones Urbanas de la Policía de la Ciudad intervino “justo cuando estaba por llegar a un acuerdo” con los manifestantes.

Hoy, el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, defendió el trabajo que hizo ayer la Policía de la Ciudad tras la agresión que sufrió Berni cuando se acercó a los colectiveros que pedían Justicia y mayores medidas de seguridad tras el homicidio de su compañero Daniel Barrientos.

“Destaco el accionar de la Policía de la Ciudad. Las declaraciones de Berni no son un tema, hay que terminar con eso. Valoro el trabajo de la Policía de la Ciudad, lo salvó al señor Berni”.

Horacio Rodríguez destacó el trabajo hecho por la Policía de la Ciudad

Sobre el homicidio de Barrientos, en declaraciones a FM La Patriada, D´Onofrio sostuvo: “No descarto [por el crimen] que sea un plan para desestabilizar el proceso en la provincia de Buenos Aires, realmente 40 años de democracia no sirvieron para nada. Me duele muchísimo el paso de comedia que hizo la infantería de la Ciudad. Ni el ministro Berni ni yo necesitamos ser rescatados, de hecho a las 16 se celebró la reunión entre la UTA [por la Unión Tranviarios Automotor] y el gobernador, fue innecesario lo que pasó”.

Y agregó: “Con la UTA quedamos en conformar una mesa de seguimiento con los ministerios de Transporte, Seguridad y Justicia”.

Sobre la protesta y la agresión a Berni, el funcionario bonaerense sostuvo: “Más allá de los trabajadores que estaban en la primera línea y los compañeros de trabajo de la víctima, la inmensa mayoría estaban mirando atónitos lo que estaba pasando y no participaban de ningún acto de violencia. Pude identificar a una mujer que no era chofer, que era activista de un partido político y otra persona que apareció con un cartel que está vinculado a la represión”.

