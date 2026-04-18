Horror. Luego de un peritaje, los investigadores acusaron a una mujer y a su esposo por matar a golpes a su bebé

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Imputaron por homicidio a la madre y al padre de un bebé de 39 días que murió en Centenario, Neuquén. El fiscal del caso reformuló ayer la acusación (en un principio, solo el hombre había sido acusado de asesinar a golpes a su hijo) y sostuvo que ambos actuaron con extrema violencia y en un contexto de reiterados maltratos.

De acuerdo con la imputación del Ministerio Público Fiscal neuquino, la madre y el padre del bebé (identificados, respectivamente, como M.S.N. y M.E.M.) cometieron el asesinato el 30 de agosto de 2025 en la vivienda familiar del barrio Nueva España, donde convivían con otros dos hijos menores.

Según señaló el fiscal Andrés Azar, allí, los acusados agredieron en forma reiterada al niño mediante golpes, sacudidas y compresiones. “La autopsia determinó que la muerte se produjo por un traumatismo craneoencefálico grave y otro abdominal, compatibles con la aplicación de fuerza de alta intensidad”, sumó.

El bebé de 39 días presentaba además lesiones de distinta data desde su nacimiento, el 22 de julio de 2025, lo que da cuenta de episodios previos de violencia. El fiscal también describió un cuadro de desatención grave, con falta de controles médicos, malnutrición y exposición a sustancias.

En ese sentido, la nueva calificación legal atribuida a los progenitores es homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía, en concurso real con lesiones leves y graves doblemente agravadas. Se trata de la misma imputación que en el caso de Ángel, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut, tras descompensarse cuando estaba al cuidado de su madre. La autopsia determinó que tenía lesiones internas en la cabeza.

Respecto de la madre del bebé que murió en Centenario, Azar afirmó que participó en las agresiones y en la dinámica de violencia, tanto por acción como por omisión en su deber de protección. El fiscal dijo que el contexto familiar está atravesado por violencia ejercida por el padre de los niños, “con un esquema de control y coerción”, y que esa situación –sumada al consumo problemático de sustancias y a condiciones de vulnerabilidad– “incide en su conducta, sin excluir su responsabilidad penal”.

A principios de septiembre pasado, y de acuerdo con la investigación preliminar, el fiscal había indicado que el padre le dio “una gran cantidad de golpes de puño al bebé”. El niño murió en el hospital de Centenario como consecuencia de traumatismos, ocasionados por diversos golpes en todo el cuerpo: uno, en la zona del cráneo, y otro, en la zona del abdomen. El año pasado, la defensa del acusado planteó que el bebé falleció como consecuencia de un descuido. “Fue un accidente; jamás le pegué a mis hijos”, dijo el hombre al hacer uso de la palabra.

Durante la audiencia realizada ayer, el fiscal también informó sobre otra investigación en trámite por abuso sexual, que se originó a partir de informes forenses realizados en el marco de esta causa, pero respecto de otros niños del círculo cercano de las personas acusadas.

Azar detalló que en esa investigación se encuentra pendiente la realización de entrevistas en cámara Gesell. La fiscalía fundamentó en esa circunstancia el pedido de medidas de coerción, al advertir un posible riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Marco Lupica Cristo tuvo por reformulados los cargos respecto del padre del bebé e incorporó la imputación contra la madre, además de fijar un plazo de cuatro meses para la investigación.

El juez también dispuso la prisión domiciliaria para la progenitora, con colocación de tobillera electrónica, al considerar acreditados riesgos de entorpecimiento de la investigación (principalmente por la posibilidad de influir en testigos que aún deben declarar) y, en menor medida, de fuga. El padre continuará detenido con prisión preventiva.