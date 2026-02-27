El cumpleaños tumbero que explotó en redes: así fue la fiesta rosa de una interna en el Penal de Lomas de Zamora

El pabellón estaba iluminado con luces de colores, los globos formaban un arco que ocupaba toda una pared y la música salía de un parlante apoyado sobre una mesa de plástico. En medio de la escena, Paola “Malala” Galeano posó con un vestido rosa y una torta decorada con una corona dorada, mientras otras internas la rodeaban para sacarse selfies. La celebración no ocurrió en un salón de fiestas ni en el patio de una casa familiar: fue el festejo de cumpleaños de una presa en el Penal Nº40 de Lomas de Zamora, y el video, publicado por ella misma, rápidamente se volvió viral.

Galeano, que tiene una fuerte presencia en redes sociales y suma casi 300.000 seguidores, difundió el material junto al mensaje: “¡Mi último cumpleaños en la cárcel! 12 cumpleaños encerrada, basta para mí y pronto para todos. #BarrioPrivado”. La producción incluyó cortinas de cotillón, luces led y una torta de pastelería, y replicó la estética que predomina en su pabellón, cuyas paredes y rejas están pintadas de rosa. La difusión de las imágenes generó un fuerte revuelo fuera del penal, especialmente por el alcance del contenido y por la magnitud de la puesta en escena dentro de una unidad penitenciaria que depende de la provincia de Buenos Aires.

La decoración rosa y los globos que acompañaron el festejo de cumpleaños realizado dentro del Penal Nº40 Redes

La interna está detenida desde 2013 por su participación en un homicidio en ocasión de robo. Ese año, según la causa judicial, ella y otros tres hombres asesinaron a balazos a Carlos Alberto Gauna durante el intento de robo de su camioneta. En 2014 aceptó un juicio abreviado ante el Tribunal en lo Criminal Nº5 de La Matanza y fue condenada como partícipe necesaria. La Justicia consideró que aportó información clave para concretar el asalto y señaló dónde estaría la víctima. Dos años más tarde, su defensa presentó un recurso ante la Suprema Corte bonaerense, pero el planteo fue rechazado.

A menos de un año de recuperar la libertad y con fecha de salida prevista para el 31 de agosto, Galeano incrementó su actividad en redes sociales, donde publica TikToks, realiza transmisiones en vivo y recibe mensajes de apoyo de usuarios que siguen su vida dentro del penal. Entre los comentarios que recibió por la celebración aparecen frases como “Vamos Pao, ya a nada de la calle” o “feliz cumple bella y pronta libertad”. Esa adhesión convive con fuertes críticas de otros usuarios que cuestionaron el festejo y recordaron el crimen por el que fue condenada.

“Al que mataron no cumple más años y cada recordatorio del cumpleaños de la víctima es un dolor para los familiares”, escribió un usuario. Otro apuntó directamente a la gestión penitenciaria y afirmó que “las cárceles de la Provincia de Buenos Aires son una joda”. El contraste entre la escena festiva y el delito por el cual Galeano fue condenada reactivó el debate sobre los controles en los penales, el uso de celulares por parte de personas privadas de libertad y los límites entre la reinserción social y la exposición pública.