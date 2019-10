El diálogo del barra y el juez: "Los llamás vos y es otra cosa"

El juez Juan Pablo Masi Crédito: Captura de pantalla Youtube Ciudadanos

La Suprema Corte bonaerense dispuso que Masi se tome una licencia obligatoria por 90 días; la Procuración presentó una denuncia ante el Jurado Permanente de Enjuiciamiento

Gustavo Carabajal SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de octubre de 2019

El mensaje fue claro: "Diez puntos, Masi. Me atendieron de primera, me dieron la solución. Gracias a vos. Porque viste... a nosotros no nos dan bola, viste. Los llamás vos y es otra cosa. La verdad te agradecemos. Vamos a estar más tranquilos".

La frase pertenece a Rubén Orlando Herrera, también conocido como el Tucumano, presunto barrabrava de Estudiantes. Según consta en un expediente judicial que se instruyó en una fiscalía de La Plata, el destinatario de ese mensaje era el juez de Garantías N° 4 del mencionado distrito, Juan Pablo Masi.

Durante la investigación se determinó que el motivo del mensaje del supuesto exjefe de la barra brava de Estudiantes se debía a la gestión que realizó el magistrado para que un comisario de La Plata mande policías bonaerenses para que custodien las adyacencias de los locales nocturnos de Herrera en la capital provincial.

"Masi, después a la tarde te veo por el tema ese de la policía. Yo estoy en el boliche todo el día igual... si querés pasar. Si no, paso yo donde estés vos", expresó Herrera en el mensaje de WhatsApp el 15 de mayo de 2018.

Entonces, el juez respondió: "Paso cuando voy para casa".

Al día siguiente, el magistrado le mandó un mensaje a Herrera para saber si habló con el comisario.

"Van a estar ellos con dos tipos, toda la noche, los sábados, los viernes, cuando tengamos baile, viste que nos roban los pibitos. Eh. hasta ahora el servicio de calle y el comisario, impecable como me atendieron eh. Gracias, te agradezco. Vamos a ver cómo siguen después".

Según se determinó en la investigación judicial, la legislación permite la contratación de particulares, como el caso de Herrera, del denominado servicio de policía adicional.

La fiscalía le imputó al magistrado haber realizado una gestión con un jefe policial, en favor de un personaje como Herrera, procesado con prisión preventiva como integrante de la denominada "banda del juez", una organización delictiva supuestamente comandada por el excolega de Masi, César Melazo, de la que formaban parte ladrones, barrabravas de Estudiantes y de Gimnasia y comisarios de la policía bonaerense que se dedicaban a cometer asaltos en La Plata.

Un tema de números

Existe otro mensaje que complicaría la situación del magistrado. En la comunicación del 16 de mayo del año pasado, Masi le preguntó a Herrera "si el número le cerraba". Entonces, el Tucumano respondió que había llegado a un acuerdo satisfactorio con el comisario.

"Listo. Estos te dan recibo y lo descontás de ganancias", agregó el magistrado, según figura en el expediente.

Herrera aclaró que el acuerdo se había concretado fuera del régimen impositivo. "No, igual lo hicimos de la otra forma, Masi. Él me ofreció todo eso, y yo le pregunté viste... eh... y nada me mandó a hablar con el servicio de calle. Que es lo mismo".

Ante esta explicación el magistrado concluyó con el siguiente mensaje: "Como vos quieras".

Con la última frase los investigadores judiciales avalaron la presunción de que Masi habría sido el vínculo para que se concretara una maniobra ilegal, como el supuesto pago en negro del servicio de policía adicional por parte de Herrera al comisario.

Todos los mensajes figuran en la denominada causa Melazo y forman parte de las pruebas que fundaron el procesamiento con prisión preventiva contra Herrera como supuesto integrante de una asociación ilícita.

Además, esta investigación, realizada por la fiscal Betina Lacki, constituyó una de las tres causas judiciales que impulsaron la denuncia contra Masi presentada por la Procuración General bonaerense ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales.

A partir de esta medida, el responsable del organismo debe sortear a los integrantes del tribunal que juzgará si el magistrado fue responsable de alguno de los hechos por los que fue denunciado. Previamente, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso que Masi se tome una licencia obligatoria por 90 días. Esta medida formó parte de un proceso que se inició cuando el máximo tribunal bonaerense dispuso que se realizaran auditorías en todos los juzgados de Garantías del Departamento Judicial La Plata.

Luego de la inspección en el Juzgado de Garantías N° 4, la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte presentó una denuncia ante la Fiscalía General de La Plata. Este hecho fue investigado por la fiscal Cecilia Corfield, que concluyó que existían elementos para que la conducta del juez Masi sea analizada por el organismo que juzga a los magistrados provinciales. A partir de este dictamen, la Procuración presentó la denuncia contra Masi ante el Jurado Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales.

Si bien el nombre de Masi se hizo conocido en julio pasado por su desempeño en el caso del karateca Esteban González, que mató en un incidente de tránsito al taxista Jorge Gómez, en La Plata, el magistrado fue denunciado por supuestas irregularidades en otros dos expedientes, además del caso del Tucumano Herrera.

En uno de los casos, se le cuestionó haber dictado el sobreseimiento del exgobernador Daniel Scioli y del exinterventor del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, Luis Alberto "Chiche" Peluso.

Según se determinó en la investigación, el magistrado decidió desvincular al exjefe del Poder Ejecutivo bonaerense, 13 días después de haber recibido el expediente y sin haber ordenado ningún peritaje.

La causa que tenía a Scioli y Peluso como acusados estaba radicada originalmente en el juzgado a cargo de la magistrada Marcela Garmendía y Masi interpuso una cuestión de competencia que se resolvió a su favor.

El tercer sumario por el que fue denunciado corresponde a un caso por el recupero de una mercadería hallada en un depósito que estaba fuera de su jurisdicción.

En este caso, el nombre del juez Masi aparece mencionado en un diálogo entre el juez de la Cámara de Casación penal bonaerense, Martín Ordoqui, y el gestor judicial Enrique "Quique" Petrullo.

Tanto Ordoqui como Petrullo figuran entre los acusados en la causa Melazo. Además, el camarista tiene un proceso de juicio político en desarrollo y también fue suspendido por la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Debido a la licencia obligatoria que le aplicaron a Masi, no concurre a su juzgado.

No obstante, un allegado al magistrado explicó a LA NACION que los sobreseimientos de Scioli y Peluso estaban bien fundados y que los peritajes debían haber sido solicitados por el fiscal. "La resolución está muy bien fundada y se aplicó la doctrina legal", sostuvo el colaborador del juez. Con respecto al caso en el que fue mencionado por Ordoqui y Petrullo y a la autorización del secuestro de mercadería recuperada en territorio porteño, el colaborador del juez manifestó que no existía ninguna irregularidad debido a que todas esas órdenes se dictan "sin perjuicio de la competencia".