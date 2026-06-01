Crimen de Agostina Vega, en vivo: autopsia, pistas, últimas noticias y todas las claves de la investigación
Había desaparecido el 23 de mayo pasado por la noche; su cuerpo fue hallado una semana después en un campo cercano al barrio Ampliación Ferreyra
Protestas
Luego de conocerse la noticia, familiares, amigos y vecinos realizaron una marcha para reclamar justicia por Agostina. La protesta se desarrolló sobre la avenida Circunvalación de la capital cordobesa, donde los manifestantes realizaron cortes de tránsito y quemaron neumáticos.
Amenaza de Barrelier
Claudio Barrelier, el único detenido e imputado por el asesinato de la niña de 14 años, amenazó con quitarse la vida en la cárcel de Bouwer, en Córdoba.
Según fuentes vinculadas a la causa consultadas por LA NACION, el hombre fue asistido de inmediato por personal penitenciario luego del episodio y recibió atención médica dentro de la unidad carcelaria. Como medida preventiva, está bajo observación psiquiátrica permanente y con controles especiales para evitar que vuelva a atentar contra su integridad física.
El video del momento en el que la adolescente entra a la casa del único detenido
Luego de que el miércoles pasado se allanara el domicilio de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por el caso, se conocieron las últimas imágenes de la adolescente de 14 años cuando ingresaba a la vivienda del sospechoso.
En un video, que comenzó a circular en redes sociales y fue grabado por una cámara de seguridad, se ve a dos personas ingresar por la noche al domicilio en que vive el hombre arrestado.
El caso
La investigación por la muerte de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció en la provincia de Córdoba y fue hallada sin vida una semana después, mantiene en vilo al país mientras los investigadores intentan reconstruir sus últimos movimientos y determinar cómo ocurrió el crimen.
La menor había vista por última vez cuando se subió a un taxi conducido por un conocido de la familia para dirigirse a un barrio cercano, donde la esperaba un hombre de 33 años que luego quedó detenido y es señalado como el principal sospechoso en la causa.
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