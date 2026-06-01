Crimen de Agostina Vega, en vivo: autopsia, pistas, últimas noticias y todas las claves de la investigación

Claudio Barrelier Facebook

Claudio Barrelier, el único detenido e imputado por el asesinato de la niña de 14 años, amenazó con quitarse la vida en la cárcel de Bouwer, en Córdoba.

Según fuentes vinculadas a la causa consultadas por LA NACION, el hombre fue asistido de inmediato por personal penitenciario luego del episodio y recibió atención médica dentro de la unidad carcelaria. Como medida preventiva, está bajo observación psiquiátrica permanente y con controles especiales para evitar que vuelva a atentar contra su integridad física.