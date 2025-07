El dramático robo que vivió la periodista Carmela Bárbaro: “Tengo claro que no fue al voleo”

La periodista Carmela Bárbaro sufrió este domingo por la tarde un robo en su departamento, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, cuando estaba en la casa de su mamá junto a su hijo Manuel. Según indicó, no se trató de un robo “al voleo”, sino que “les pasaron mal un dato”. Los delincuentes -que habrían sido tres- ingresaron con los rostros tapados y guantes.

El hecho ocurrió en la intersección de Luis María Campos y Teodoro García. Bárbaro explicó que, al llegar de la casa de su madre, se encontró con la escena y llamó de inmediato al 911.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires precisaron a LA NACION que, tras ser alertados por el llamado, personal policial se trasladó hasta el lugar y descubrió que los ladrones entraron por una puerta de servicio.

Así quedó el departamento de Carmela Bárbaro

En diálogo con A la tarde, ciclo del que es panelista, la periodista explicó que se llevaron muy pocas pertenencias porque “está claro que buscaban dinero”. “Se llevaron la play, el teléfono celular de mi hijo, algunas cositas de oro que tenía, el anillo de compromiso del abuelo de Gerardo [Rozín] -con quien tuvo a su hija Elena-, y cosas que voy descubriendo", sumó.

En ese sentido, Bárbaro contó que cree que alguien les habría pasado mal la información a los delincuentes por el estado en que encontró su domicilio: “Yo creo que tenían mal un dato porque por algo sacaron hasta los apliques de la luz y buscaron escondites”.

Asimismo, detalló que no sabe cómo hicieron para ingresar por la puerta de entrada del edificio, aunque sí sabe cómo lo hicieron en su departamento ya que la puerta estaba marcada.

Consultada acerca de si algún vecino escuchó ruidos o sonidos extraños, la periodista respondió: “No, nada, nada. No, porque aparte no había destrozos, había desorden. Todo, todos los cajones, los papeles, la ropa, el baño, freezer. Hasta sacaron los artefactos de luz”.

“Está trabajando la policía. Hay una cámara en la entrada del edificio que no los amedrentó”, detalló sobre las instalaciones del lugar que pudieron haber tomado los rostros de los ladrones. Al mismo tiempo, insistió: “Yo tenía cámara adentro de mi casa y se la llevaron. Sabían dónde estaba la cámara y se la llevaron. No me parece que haya sido para nada al voleo”.

Subrayó, a la vez, que en el edificio no hubo ningún otro reporte de robo, es decir, que entraron puntualmente a su casa. “La idea de que todos tenemos dólares en los colchones es una idea bastante dañina. Creo que esa fue la búsqueda", consideró.

En la misma línea, añadió: “La idea de que cualquier persona de clase media tiene un canuto grande... no sé que han sospechado o les han pasado mal el dato porque claramente la búsqueda era dinero”.

Sobre el final de la entrevista, Bárbaro destacó que, por el momento, tiene consigna policial en la puerta de su casa y continúa en permanente diálogo con la Policía porteña a fines de esclarecer lo que sucedió. “Anoche dormí apenas tres horas, y lo que más me duele es el shock en el que están mis hijos”, dijo.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, a cargo de la Dra. Asaro, ante la Secretaría Única del Dr. Orfila, solicitó la intervención de la División Investigaciones Comunales (DIC) 14.