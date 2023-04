Carmela Bárbaro habló sobre la suspensión de Jey Mammon en La Peña de Morfi: “El programa debe continuar”

escuchar

A un año de la muerte de Gerardo Rozín, Carmela Bárbaro, su expareja y madre de su hija, pasó por Mañanísima (Ciudad Magazine) y habló sobre los últimos días que pasaron juntos, recordó su relación y se refirió a su legado, el cual quedó plasmado en el ciclo de Telefe, La Peña del Morfi.

A pesar de ser una persona tan conocida como querida, no solo por sus fans sino también por sus colegas, Gerardo Rozín decidió atravesar su enfermedad en privado y la misma recién se dio a conocer una semana antes de su fallecimiento. Finalmente, en medio de un clima marcado por la preocupación y el hermetismo, el 11 de marzo del 2022, llegó la dura noticia de su muerte.

Carmela Bárbaro recordó a Gerardo Rozín y habló sobre sus últimos días juntos: “No se quería morir"

A menos de un mes de que se cumpliera un año desde la dolorosa fecha, Carmela Bárbaro lo recordó durante una emotiva charla con Carmen Barbieri y, con la voz tomada por la emoción, dijo: “Él no se quería morir, amaba la vida, organizó muchas cosas, pero nunca terminás de ordenar todo. Él lo sabía, pero hay algo intrínseco que no lo abandonamos nunca. Esos momentos finales me dio muchos consejos, sobre mí, sobre los chicos”.

Y continuó: “Me dijo que estaba tranquilo con el legado que le había dejado a sus hijos (Pedro y Elena), el amor por la música, haberles dejado un cuadro de fútbol como Rosario Central, cosas que a él le resultaban importantes. Que era un papá presente y que les había dejado valores. Me dijo que los iba a extrañar mucho, fue muy difícil”.

Asimismo, dio detalles sobre los problemas de salud que lo aquejaban y que él prefirió vivir en privado. “El cáncer inició en la cabeza. Tuvo un malestar, fue a la guardia porque quería mandar un mensaje de texto y no podía, por eso lo primero que pensé es que sería alguna cuestión neurológica. Él estaba internado en Los Arcos y todavía estaban los protocolos de COVID, con lo cual no podían estar las visitas. Me llamó por teléfono un domingo y me contó; yo estaba en América y me fui caminando a verlo”, relató.

Gerardo Rozin y Carmela Bárbaro en la presentación de su hija Elena Captura Blogspot

“Buscamos segundas opiniones, estaba la opción de operarse sabiendo que quizás no era la cura y lo hizo con mucho temor, tenía una flor de cicatriz, fue muy valiente y lo hizo”, sumó la periodista, sobre los tratamientos a los que se sometió para combatir la enfermedad.

Sobre la misma línea, dejó en claro que para Gerardo el trabajo siempre fue una fuente de felicidad y que, incluso en sus últimos días de vida, estaba enfocado en la continuación de La Peña del Morfi, el programa musical que tanto le había costado sacar adelante y que ya era un clásico en la grilla del fin de semana.

Jey Mammon fue el reemplazo de Gerardo Rozín en la conducción de La Peña del Morfi Telefé

“Uno nunca quiere soltar. Él no quiso pensar en un sucesor, quería que siguiera el programa. Pensó hasta último momento una opción detrás de cámara, o desde su casa; buscar alguna manera de estar, porque además de conducirlo, lo producía y era un programa de mucha exigencia física, muy largo con él todo el tiempo en cámara”, manifestó.

En cuanto a las recientes crisis que enfrentó La Peña.., luego de que Jey Mammon -quien fue el reemplazo de Rozín- fuera desvinculado luego de que saliera a la luz la denuncia por abuso sexual a un menor que recibió tres años atrás, sentenció: “A mí me gusta que continúe porque sé lo que significaba para él ese programa, por lo que a él le costó armarlo, lo que tuvo que pelear”.

Ya sobre el final de la entrevista, Bárbaro concluyó: “Que no esté más me parece fuertísimo por él, y espero que siga saliendo el programa, que está con la gente que él quería muchísimo, con la gente que él formó. Si me preguntás mi opinión personal, el programa tiene que continuar”.

LA NACION