El abogado de la madre de Agostina dijo que la mujer no sabe del hallazgo del cuerpo de su hija

Carlos Nayi, abogado de Melisa Herrera, la madre de Agostina Vega, calificó a Claudio Barrelier como “un monstruo” y sostuvo que la investigación debe avanzar sobre otras personas que podrían haber tenido algún grado de participación en el crimen de la adolescente. El letrado afirmó además que el principal acusado “engañó a la sociedad toda” mediante una serie de versiones que, según dijo, fueron perdiendo consistencia a medida que avanzó la pesquisa.

En declaraciones a LN+, Nayi aseguró, en referencia a Barrelier: “De ninguna manera la responsabilidad recae solamente en este depredador”. Asimismo planteó que la causa debe profundizarse para determinar si existieron colaboradores. “Deberá explorarse a otras personas que, directa o indirectamente, han tenido un grado de responsabilidad grande en el hecho”, sostuvo.

Agostina Vega Facebook

El abogado argumentó que ciertos aspectos vinculados con la logística del caso ameritan nuevas líneas de investigación. En ese sentido, mencionó las posibilidades de traslado entre distintos puntos de la ciudad y los recursos necesarios para concretar determinadas acciones que forman parte del expediente.

Nayi también se refirió a la personalidad del acusado y aseguró que proyectaba una imagen distinta en público de la que, según él, exhibía en privado. “Una persona que se mostraba encantadora y que en el ámbito de la solitaria intimidad era un monstruo”, afirmó. Además, señaló que Barrelier “fue construyendo coartadas que luego se derrumbaron y lo colocaron en el camino de la responsabilidad”.

Córdoba: vecinos de la casa de la familia Vega. SEBASTIAN SALGUERO - LA NACION

También recordó que tomó estado público que el acusado registraba un antecedente por privación ilegítima de la libertad de otra mujer, de aproximadamente un año. Sobre ese punto, explicó que la madre de Agostina conocía la existencia de un conflicto previo pero explicado por él mismo y ubicándose en el lugar de víctima de aquella situación. “Es un hombre con un gran poder de persuasión”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Nayi confirmó que existe “un 90% de probabilidad” de que los restos humanos hallados correspondan a la adolescente. No obstante, aclaró que la identificación definitiva dependerá de los estudios genéticos que realizará la Justicia en las próximas horas.

Agostina Vega, la adolescente desaparecida en Córdoba

Por su parte, confirmó que la madre se encuentra internada en terapia intensiva, que por el momento no sabe nada del hallazgo de los restos de su hija y los médicos van a determinar en qué momento es conveniente brindarle esa información.

Nayi también aclaró que la madre de Agostina jamás estuvo imputada. “Es víctima, es querellante”. Además, calificó como “inverosímil absolutamente” cualquier hipótesis que pretenda vincularla en el hecho investigado.

Agostina Vega y Claudio Barrelier Facebook

Respecto de los mensajes que la mujer intercambió con Barrelier luego de la desaparición de su hija, explicó que respondían a “la preocupación de cualquier mamá”. Según relató, cuando Agostina no aparecía, Herrera intentó averiguar qué conversación había mantenido el acusado con la adolescente y por qué la menor le había solicitado su número telefónico.

El abogado agregó que la madre realizó la denuncia por desaparición a las 8.20 en la Unidad Judicial N°13, tras varias horas de espera en una dependencia policial. Según señaló, de acuerdo con la información difundida por la fiscalía sobre la data del crimen, para ese momento Agostina ya había sido asesinada.