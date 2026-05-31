El abuelo de Agostina Vega salió a defender su hija, la madre de la adolescente asesinada

El abuelo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, habló horas después de que se confirmara el hallazgo del cuerpo y defendió a su hija y madre de la joven, Melisa Herrera —quien se encuentra internada en terapia intensiva y todavía no sabe sobre la muerte—, luego de las acusaciones que circularon contra ella.

“Somos buena gente, todo el mundo nos conoce. Ella no está imputada ni investigada. Todo lo que hablan de ella es mentira, que la gente se dedique a hablar de otra cosa", ratificó Miguel este domingo.

Las declaraciones fueron en línea con lo que ya había dicho el abogado de Herrera, Carlos Nayi, quien explicó que la mujer “es una víctima y es querellante”. El letrado, además, calificó como “inverosímil absolutamente” cualquier hipótesis que pretendiera vincularla en el hecho investigado.

Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba Facebook

“Melisa está bien, está estabilizada y en terapia por indicación médica. Ahora nos queda la peor parte: decirle a la mamá que no tiene más a su hija. En minutos salimos para allá para decírselo. Yo no me imagino cómo se lo voy a decir. Va a tener mi preguntas y no voy a tener cómo responderlas", siguió Miguel en diálogo con LN+ y añadió: “Hay versiones y cosas que se hablan de mi hija... Pueden preguntar acá. Todos nos conocen y saben quién soy yo y quién es mi familia".

El hombre de 55 años también apuntó contra el fiscal que lleva adelante la causa, Raúl Garzón, por sus declaraciones en la conferencia de prensa en la que confirmó el hallazgo del cuerpo de la adolescente. “Con nosotros habló bien, pero en la declaración... No quiero pensar que esta persona está en campaña de algo también o quiere conseguir un puesto político más alto. No lo quiero pensar porque me estaría defraudando mucho", deslizó.

“Este es el peor momento de nuestras vidas. Estábamos esperanzados de que apareciera con vida. Es un dolor terrible, no se lo deseo a nadie. Nos cambió la vida, nos va a faltar siempre Agostina. Ese hijo de puta está vivo, tiene a su hija viva; nosotros a Agostina no la vamos a tener más”, lamentó el abuelo de la menor.

En la misma línea, en diálogo con TN, aseguró que va a seguir hasta que el fiscal detenga a la última persona responsable. “Estoy convencido de que hay más gente implicada y el fiscal nos dio indicios también. No voy a parar hasta que el último hijo de puta esté preso y se pudra en la cárcel”, ratificó.

La vigilia de los vecinos en la casa de la familia Vega SEBASTIAN SALGUERO - LA NACION

“Después va a venir el juicio y no voy a permitir que los larguen por un error. Voy a estar al lado del juez y no lo voy a permitir. Que les den condena condicional, nada… Que se pudran en la cárcel hasta el último día de su vida. Este tipo que está detenido, este reverendo hijo de puta, porque otra cosa no se puede decir... Este animal, que si digo eso ofendo a los animales; lo que le hizo a mi nieta no tiene perdón de Dios", sostuvo y apuntó contra el, hasta ahora, único detenido, Claudio Barrelier: “Él va a seguir preso, con lujos, porque las cárceles en la Argentina son una porquería y tienen más derechos ellos adentro que nosotros afuera”.

Para cerrar, apuntó contra la Justicia: “No me importa si tengo que implicar al intendente, al gobernador o a los políticos. No me importa nada, solamente que se haga justicia por mi nieta”.