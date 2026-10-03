El femicidio de Aixa Mili: se negó a declarar Alejandro Sofía y quedó imputado de abuso sexual y homicidio agravado

Alejandro Sofía, el sindicado femicida de de Aixa Mili, la joven de 20 años asesinada en su casa de Dique Luján, en Tigre, se negó a declarar cuando fue indagado por los delitos de abuso sexual y homicidio agravado.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Sofía fue indagado en las últimas horas por la fiscal Mariela Miozzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Tigre especializada en violencia familiar y de género.

“La fiscal Miozzo indagó al sospechoso por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por haber sido cometido por un hombre mediando violencia de género [femicidio]. Sofía se negó. Tras la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la detención formal del sindicado asesino”, explicaron las fuentes consultadas.

Los videos que fueron clave para ubicar al sospechoso

El homicidio de Aixa fue descubierto por su padre, que la encontró ahorcada y semidesnuda cuando regresó a su casa desde el trabajo.

“Yo me fui a trabajar, soy sereno en una guardería, y cuando llego ayer a las 8 de la mañana, abro la puerta, subo y encuentro a mi hija ahorcada y atada en una silla. Arriba de la mesa había una foto de ella con su exnovio cuando estaban juntos. Y en la pieza había toda ropa revuelta”, había dicho Antonio, el padre de la víctima en declaraciones al canal de noticias C5N.

Los investigadores sospechan que el femicida intentó montar una escena para que se pensara que se había tratado de un suicidio.

Finalmente Sofía fue detenido la tarde del jueves en la casa de su abuela, en Dique Luján. Se había escondido en el altillo. La noche del crimen durmió en un campo situado en el límite entre Tigre y Escobar, donde lo buscó personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con perros especialistas en rastros.

Aixa, la víctima, tenía 20 años

“Se reconstruyó la secuencia del crimen paso a paso desde que el sospechoso se fue de la casa de la víctima. Hubo declaraciones de testigos y imágenes de cámaras de seguridad que permitieron direccionar la investigación hacia el presunto autor del homicidio”, dijeron fuentes del caso.

En noviembre pasado, Aixa había denunciado a Sofía por violencia de género. El proceso avanzó y, el 4 de diciembre la fiscalía de Tigre solicitó su detención. Ese pedido fue avalado por el Juzgado de Garantías que intervino en el caso y el acusado quedó preso.

Según fuentes oficiales, Aixa colaboró en ese momento en la captura del agresor. Aportó información sobre los lugares por los que circulaba. La policía bonaerense lo detuvo en una casa de Ingeniero Maschwitz, en Escobar.

Dicha vivienda pertenece a un familiar de Alejandro Sofía. No es la casa de su abuela, donde fue detenido ayer luego de permanecer casi 48 horas prófugo tras el femicidio de Aixa.

Hasta el 2 febrero pasado Sofía estuvo detenido en una comisaría de Tigre. Pero a mediados de ese mes, fue trasladado a la cárcel de Sierra Chica. Allí estuvo preso hasta el 17 de julio último cuando fue beneficiado con la libertad condicional.

La denuncia original de Aixa contra el agresor por lesiones leves y amenazas en el contexto de violencia de género terminó con una condena de dos años y medio de prisión en suspenso en un juicio abreviado.

Debido a que había pasado detenido casi ocho meses y la condena era de ejecución condicional, un juzgado de San Isidro le concedió la libertad condicional. Así, Sofía salió de prisión y volvió a la calle.