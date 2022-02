El fiscal dijo que la cocaína fue adulterada “intencionalmente” y dio detalles de cómo descubrieron el búnker allanado

El fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, declaró este miércoles que la cocaína que le produjo la muerte a al menos 16 personas fue adulterada intencionalmente: “Esto es excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente. No es un error en el procesamiento del material, o no parece serlo porque todavía la pericias no están”.

Quien encabeza la investigación aclaró que todavía desconoce con qué fue modificada la droga porque faltan los resultados de la “pericia toxicológica”. A su vez, explicó que todavía “no hay autopsias terminadas”, que las causas de las muertes de las víctimas fueron “intoxicaciones muy severas” y que, aunque no cuenta con precisiones médicas, el lo llamaría “veneno”.

“Tenemos un testimonio de una persona que estaba en un grupo consumiendo que dijo que él consumió una cantidad pequeña, se sintió mal y no consumió más. Que con el había otras personas que siguieron consumiendo y fallecieron tres de ellos”, agregó en declaraciones al canal TN.

Diez personas fueron detenidas esta tarde en allanamientos realizados en el asentamiento Puerta 8, en el partido de Tres de Febrero, en el marco de la investigación por la venta de una partida de cocaína en mal estado que provocó al menos 12 muertes. Gerardo Viercovich

Respecto de cómo determinaron la zona donde se vendieron los estupefacientes, detalló: “Habitualmente la gente no dice con precisión donde compró porque es reticente a decirlo. No en esta situación, que es muy diferente, y la gente dice haberla comprado más o menos en el mismo lugar o la misma zona donde hoy se hicieron los allanamientos al mediodía”.

“Es un lugar –continuó- de venta habitual de drogas al por menor, se ha allanado varias veces. Yo tendría a pensar que la droga se comercializó en Puerta 8, pero se preparó en otro lugar, pero no tenemos eso verificado. Lo más lejos que apareció alguien afectado hasta ahora es Ituzaingó, pero es en la zona. Nosotros no podemos precisar si algo se compró ahí y se revendió en otro lado. Es muy difícil delimitarlo. Todo indica que estos son productos vendidos ayer después del partido (Argentina-Colombia, por las Eliminatorias sudamericanas). Si alguien consumió antes, hubiera estado internado antes”.

Droga envenenada: así llegaba uno de los internados afectados por al cocaína

El fiscal alertó que es un “hecho gravísimo” para la salud pública y que la investigación que lleva adelante es “muy particular” porque nunca antes ocurrió en la Argentina: “En nuestro medio esto no sucedió nunca. Es conjetural pensar que es un ajuste narco. Esto es excepcional, no sucede habitualmente como para comparar con otro caso y que yo diga que esto es lo que pasa en un ajuste entre bandas, porque no tenemos antecedentes. Si la situación ha escalado y ha cambiado la naturaleza al punto de que esto llegue a ser algo que tengamos habitualmente, espero no verlo jamás”.

También aseguró que “la urgencia es retirar del mercado el veneno” y que “no se siga vendiendo”: “Hay que poner en conocimiento a la población. Hoy debe haber mucha gente que tenga una bolista y que pensaba consumirla en las próximas horas y la cantidad de internados nos hacer ver que lo más importante es frenar este proceso, este riesgo altísimo”.

Protesta de familiares de detenidos en los allanamientos realizados en el asentamiento Puerta 8 Gerardo Viercovich

Marcelo Lapargo no descartó que haya “más internados” previo a que el tema tomó estado público y que, por eso, no se adjudicó la causa al consumo de cocaína adulterada: “Una cosa es que el tema este sobre la mesa como ahora, y otra hace dos días cuando nadie pensaba que era posible”.

Por último, manifestó su preocupación por la posibilidad de que surjan más casos en los próximos días de personas que tienen cocaína adulterada en su poder y todavía no la consumieron: “Alguien puede tener esto y consumirlo en los próximos días en cualquier parte del país, no estar prevenido y terminar con más muertes. Lo importante es que el consumidor que tenga esto en su bolsillo se dé cuenta del riesgo que implica”.

“Tienen que descartarla”

La investigación del caso comenzó por el fallecimiento de cuatro pacientes de entre 33 y 45 años internados en el hospital de Hurlingham, que informaron que habían consumido cocaína durante una reunión.

Pasadas las 18.50, se registraban 16 personas muertas por la misma causa y alrededor de “50 internados” en diferentes centros de salud del Conurbano bonaerense, según precisó Berni. A su vez, pidió que “quienes compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla”.

La palabra de Berni sobre la investigación por la cocaína envenenada

Si bien la investigación está en pleno proceso, se especula que la cocaína fue adulterada en medio de una guerra entre bandas narcos de la zona. Los estupefacientes habrían sido vendidos por el mismo dealer en una villa de emergencia de Tres de Febrero conocida como Puerta 8, en Loma Hermosa, en el límite con San Martín. La Justicia dispuso allanamientos en la zona y se detuvo a diez personas.

La cuñada de Leonardo Guevara, uno de los internados en el Hospital San Bernardino producto del consumo de cocaína adulterada, manifestó públicamente que “el parte oficial confirma que es veneno de rata”. “Consumieron droga con veneno de rata y la compraron en Puerta 8″, comentó María, hermana de la pareja de Guevara, en diálogo con LN+. El ministerio de Seguridad bonaerense todavía no informó qué fue lo que llevó a la muerte a al menos una docena de personas.

Guevara, padre de tres hijos pequeños, se encuentra internado en “grave estado”. El hombre de 39 años estaba con otra persona que falleció producto de la ingesta de la droga adulterada.