El Gobierno elimina la tasa anual obligatoria para usuarios de armas de fuego

El Gobierno eliminó el pago obligatorio de la tasa anual que debían abonar los usuarios comerciales, colectivos, cinegéticos y las entidades de tiro para conservar sus autorizaciones vinculadas al manejo de armas de fuego. La medida, que también extiende de uno a cinco años la vigencia de esas inscripciones, fue dispuesta por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) mediante la Resolución 77/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Según se explica en el texto de la norma, la decisión se inscribe en un proceso de simplificación administrativa impulsado por el Poder Ejecutivo. En ese marco, la ANMAC revisó las normativas de menor jerarquía que establecían plazos y requisitos de actualización frecuentes para los distintos tipos de usuarios habilitados, y resolvió unificar los criterios para reducir la carga burocrática.

La eliminación de la tasa anual aplica a todos los usuarios comerciales, colectivos, cinegéticos y entidades de tiro, siempre que sus autorizaciones no estén reguladas por normativas de mayor jerarquía. A partir de ahora, solo deberán notificar a la ANMAC dentro de los treinta días si se produjeran modificaciones en la información declarada al momento de la inscripción, como cambios societarios, en los órganos de dirección, seguros o apoderados. Si no hubo cambios, no será necesario presentar documentación adicional.

Al mismo tiempo, la resolución establece que las inscripciones para determinados rubros comerciales —como fabricantes de armas de uso civil y condicional, fabricantes de municiones y materiales especiales, talleres de armado y reparación de vehículos blindados, recargadores comerciales y verificadores de instalaciones— pasarán a tener una validez de cinco años, en lugar de uno.

Sin embargo, no todos los trámites quedan alcanzados por el nuevo régimen. La ANMAC aclaró que las exigencias de renovación anual previstas en el Decreto 395/75 continúan vigentes. Específicamente, ese marco normativo establece que la inscripción de importadores caduca al año de otorgada y que las autorizaciones de transporte comercial de armas deben ser otorgadas y renovadas anualmente. Estas disposiciones, al tener jerarquía superior, no pueden ser modificadas por vía reglamentaria.

La resolución firmada por el director ejecutivo del organismo, Juan Pablo Allan, faculta también a las Direcciones Nacionales de Registro y Delegaciones y de Fiscalización, Resguardo y Destrucción de Materiales Controlados a adaptar los instructivos y formularios necesarios para la implementación del nuevo esquema.

La ANMAC argumentó que las condiciones para renovar anualmente muchas de estas inscripciones habían sido impuestas en normas internas dictadas por el ex Registro Nacional de Armas (RENAR) o por la propia agencia, sin respaldo en leyes o decretos. En ese sentido, sostuvo que la dispersión normativa acumulada en las últimas cinco décadas había derivado en una superposición de requisitos que ahora se busca simplificar.

Aunque ya no será necesario presentar documentación cada año ni pagar una tasa para mantener la habilitación, el organismo mantendrá el control sobre los usuarios a través de la obligación de informar cualquier cambio sustancial en los datos declarados. La omisión de esa notificación, en caso de producirse alteraciones, puede dar lugar a sanciones conforme al régimen vigente.